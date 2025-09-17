¡Participa por entradas dobles para el evento Flava! - Términos y condiciones

¡Participa por entradas dobles para el evento Flava! (Fuente: CRP)

¿Qué esperas? Tú puedes ser uno de los ganadores de las entradas dobles para el esperado evento Flava.

Cada vez falta menos para el esperado evento Flava y tú puedes ser uno de los afortunados ganadores de las entradas dobles gracias a Planeta.

TERMINOS Y CONDICIONES

Concurso: PARTICIPA POR UNA DE LAS 5 ENTRADAS DOBLES PARA EL EVENTO FLAVA

*Concurso organizado por CRP Medios y Entretenimiento SAC con RUC 20382350368 (CRP o Radio Planeta)

1) Requisitos para participar

1. Ingresa al TikTok de Radio Planeta (https://www.tiktok.com/@radioplaneta107) y dale “seguir”

2. Busca video del concurso y “etiqueta” en los “comentarios” a un amig@ y listo, ya estás participando.

Importante:

- Para participar debes ser mayor de edad, es decir, debes tener más de 18 años.

- Se podrá participar en el concurso desde la hora de publicación del video en la cuenta de TikTok de Radio Planeta el día 17 de setiembre del 2025, hasta las 23:59 horas del 21 de setiembre del 2025.

- Todos los que cumplan todos los requisitos antes establecidos, y los presentes términos y condiciones, participarán en el sorteo.

- Solo se podrá participar una vez; es decir, sólo se podrá ingresar un “comentario”. Si el participante ingresa más de un "comentario", sólo se considerará como válido uno de ellos (a elección de Radio Planeta), y siempre que se haya cumplido con los demás requisitos. Si el participante desea “etiquetar” a más de una persona en su “comentario”, ello no invalidará su participación en el concurso, pero tampoco implicará más opciones de ganar.

- El participante es responsable del contenido de sus “comentarios” y de las “etiquetas” que realice.

- Los “comentarios” que se publiquen no deben tener, a criterio de Radio Planeta contenidos obscenos, discriminatorios, racistas, difamatorios, sexualmente explícitos o contenido inapropiado para su difusión, o contenidos que afecten la legislación peruana, sean contrarios a la moral, buenas costumbres y/o ética comercial de Radio Planeta, a criterio de ésta. Los participantes serán descalificados de forma automática en caso de que su comentario se encuentre en alguno de los supuestos mencionados. Asimismo, Radio Planeta se reserva el derecho de eliminar comentarios que no cumplan con las condiciones establecidas en el presente documento.

- En caso de detectarse actividad anormal y/o ilícita del participante en TikTok relacionada al concurso (por ejemplo, si se crea varias cuentas falsas para poder participar, hackeos, etc.) se penalizará a dicho usuario, eliminándolo del concurso inmediatamente y bloqueando su perfil de la página de TikTok de Radio Planeta.

2) Ámbito del concurso

Esto concurso es válido solo en Lima Metropolitana y Callao.

3) Vigencia del concurso

Del 17 de setiembre del 2025 al 21 de setiembre del 2025.

4) Fecha del sorteo

22 de setiembre del 2025 a las 10:00 horas.

Radio Planeta se pondrá en contacto con cada ganador (vía mensaje interno de TikTok) para poder solicitarle: (i) sus datos personales y de contacto (nombres, apellidos, documento de identidad, dirección, correo electrónico y teléfono); y, (ii) que confirme si es mayor de edad; con la finalidad de entregar el premio correspondiente.

Los ganadores tendrán un plazo de 2 horas para responder (vía mensaje interno de TikTok) con los dos puntos indicados en el párrafo anterior. En caso de que dentro de este plazo un ganador no responda los dos puntos mencionados y/o resultara que éstos no son actuales, correctos y verdaderos y/o resultara que el ganador no es mayor de edad, el ganador será descalificado del Concurso y se procederá a elegir a otro ganador entre los demás participantes del sorteo, en un plazo de dos (2) horas siendo de aplicación lo señalado en este punto, y así sucesivamente hasta elegir al ganador.

5) Comunicación de resultados:

El nombre y apellidos de los ganadores del concurso que hayan cumplido con lo dispuesto en el punto 4 anterior, serán publicados el día 22 de setiembre del 2025 a partir de las 18:00 horas en la sección de concursos de Radio Planeta planeta.pe/noticias/concursos/ y en el video del concurso del TikTok de Radio Planeta. Además, el nombre y apellido de los ganadores podrán ser publicados durante la programación de Radio Planeta.

Sin perjuicio de lo anterior, el nombre y apellidos de los ganadores del concurso podrían ser incluso publicados antes de la fecha y/u hora indicados.

6) Premios:

Cinco (5) ganadores se llevarán, cada uno, una entrada doble para asistir al evento FLAVA el 11 de octubre 2025 en el Club Cultural Chorrillos, en la ciudad de Lima (en adelante, el Evento).

Importante:

- Radio Planeta no asumirá ningún gasto (sea por transporte, alojamiento, bebidas, alimentos, etc.) para el recojo ni disfrute del premio. El traslado al local donde se realizará el Evento corre por cuenta única y exclusiva del ganador, respecto de él como de su acompañante.

- Los premios no son canjeables, reembolsables ni transferibles.

- La producción y organización del Evento se encuentra a cargo en forma exclusiva y excluyente de BOMBO CLAP PRODUCCIONES S.A.C. con RUC N° 20605309322, correspondiéndole a dicha empresa responder ante los asistentes por la idoneidad del Evento. De esta manera, los participantes reconocen que Radio Planeta no es responsable de la idoneidad del Evento, ni respecto de hechos atribuibles o bajo control de la mencionada empresa como productora y organizadora del Evento.

- La organización y realización del Evento, depende de la disponibilidad de los artistas que participan en éste, no siendo Radio Planeta responsable de hechos atribuible a éstos, que pudieran determinar su imposibilidad de cumplir con dichos compromisos.

- Las entradas (premios) se rigen por los términos y condiciones de las mismas establecidas por el productor y organizador del Evento BOMBO CLAP PRODUCCIONES S.A.C. con RUC N° 20605309322; siendo que los términos y condiciones expuestos en este documento únicamente serán aplicables al concurso.

- BOMBO CLAP PRODUCCIONES S.A.C. con RUC N° 20605309322 gestionará el ingreso de los asistentes al Evento, pudiendo denegarles el ingreso al mismo, de considerarlo pertinente, por razones de seguridad o incumplimiento de los presentes términos y condiciones.

7) Entrega de premios:

Enviaremos a cada ganador vía correo electrónico, mensaje interno de TikTok o mensaje de WhatsApp (en caso el ganador cuente con esta aplicación), a más tardar a las 11 a.m. del 23 de setiembre del 2025, las entradas (código electrónico) para mostrarlos al momento de ingresar al Evento.

No se entregará ninguna entrada física a los ganadores.

Es responsabilidad del ganador cuidar y velar por la reserva del código electrónico (entrada). Radio Planeta no es responsable del uso no autorizado del código por parte de un tercero.

En caso de que, a criterio de Radio Planeta y/o al momento del ingreso al Evento, se detecte algún caso de intento de suplantación de identidad (o que una persona intente hacerse pasar por algún ganador) y/o que se han brindado

datos falsos, ya sea al momento de participar o al momento de reclamar su premio, podrán iniciarse las acciones legales que correspondan (incluso penales) en contra de dichas personas.

8) Protección de Datos Personales:

El participante autoriza y consiente de manera voluntaria, previa, expresa, libre, informada e inequívoca a CRP Medios y Entretenimiento S.A.C., domiciliada en Justo Pastor Dávila 197, Chorrillos (en adelante Radio Planeta o CRP), quien actuará como responsable de los datos personales de los cuales el participante es titular, para que recopile, registre, almacene, consulte, suprima, y utilice (“tratar” o “trate”) sus siguientes datos personales: nombres, apellidos, documento de identidad, dirección de correo electrónico, teléfono, perfil de TikTok, comentarios en las publicaciones del concurso, y demás mensajes privados para contacto con los participantes por TikTok, correo electrónico y WhattsApp, los demás datos personales solicitados para la entrega del premio y firma de la Constancia de Entrega del premio correspondiente de ser el caso.

Los datos personales serán incorporados al Banco de Datos denominado “Concursos” de titularidad de CRP y ubicado en su domicilio legal consignado líneas arriba, para las siguientes finalidades: (i) realizar las gestiones, coordinaciones y demás manejo necesario para llevar a cabo el concurso, incluyendo la determinación del ganador o ganadores; (ii) la publicidad y difusión comercial por distintos medios digitales y físicos (sitios web, redes sociales, radios, televisión, paneles, avisos en prensa, etc.) en lo concerniente a la participación como concursante y ganador de la realización del concurso; (iii) análisis de perfiles de los participantes con fines de gestionar su participación en el sorteo; (iv) de ser necesario, consignar el ulterior ingreso al padrón de ganadores del concurso, junto con las gestiones comerciales necesarias para ello; y, (v) demás obligaciones legales que resulten aplicables a CRP como consecuencia o que estén relacionadas con el concurso y que sean finalidades necesarias para la participación del concursante o la premiación del ganador.

El participante que no proporcione todos los datos personales solicitados y/o si se determina que los datos personales proporcionados por estos no son actuales, reales, correctos y verdaderos; podrá ser descalificado en cualquier momento del concurso, no pudiendo ser en consecuencia acreedor de ningún premio; así hubiera ganado el sorteo o concurso. Salvo CRP mencione expresamente lo contrario, los datos personales que le sean solicitados al participante y/o ganador, serán considerados necesarios para acreditar su participación en el concurso. Los datos personales podrán ser conservados por CRP por un plazo máximo de cinco (5) años.

CRP podrá: (a) transferir los datos personales a entidades públicas legalmente facultadas dentro del ámbito de sus competencias, ya sea ante el requerimiento de éstas, o en cumplimiento de la normativa vigente o futura; o, a entidades privadas que sean necesarias para el cumplimiento de las finalidades detalladas anteriormente, tales como agencias de publicidad, branding y línea corporativa, empresas de turismo, empresas de eventos y concursos, empresas financieras, demás clientes, proveedores, entre otros que fueran necesarios; y, (b) encargar el tratamiento de los datos personales a empresas privadas para distintas finalidades necesarias, entre ellas, la compañía Aiir Inc., con Tax ID No. 35-2506112 y domicilio en 244 5th Ave #200, New York, NY United States, quien brinda el servicio de almacenamiento en la nube en servidores ubicados en Estados Unidos de Norteamérica. Todos los receptores y/o encargos de los datos personales deberán cumplir con las medidas de seguridad, organizativas y de confidencialidad detalladas en la Ley de Protección de Datos Personales, su Reglamento y demás normativa aplicable (Normativa de Protección de Datos Personales).

El participante podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales (derechos ARCO) enviando un correo electrónico a la dirección lpdp@crp.pe o, en su defecto, enviando una correspondencia a la dirección física señalada. En caso requiera se le envíe el detalle de las transferencias de los datos personales realizadas a terceros y el detalle de los encargados de tratamiento, esta información deberá ser proporcionada en un plazo no mayor a cinco (5) días calendario, incluyendo la identificación, domicilio y finalidad para las cuales se realizaron las transferencias de los datos personales o encargos de tratamiento, de acuerdo a las disposiciones de la Normativa de Protección de Datos Personales.

El participante declara haber revisado, comprendido y encontrarse de acuerdo con la información prevista en Política de Tratamiento de Datos Personales ubicada en el siguiente enlace, específicamente con lo establecido en el numeral II de la misma aplicable al Concurso: https://crpradios.pe/wp-content/uploads/2023/11/Politica_de_Tratamiento_de_Datos_Personales.pdf.

9) Disposiciones Finales:

Para cualquier cuestión judicial que pudiera derivarse de la realización de este concurso los participantes y CRP se someterán a la jurisdicción de los tribunales ordinarios de la ciudad de Lima Metropolitana, renunciando al fuero de los domicilios que les pudieran corresponder.

CRP podrá modificar los Términos y Condiciones de este concurso cuando circunstancias no previstas lo justifiquen, siempre y cuando las mismas no alteren la esencia del concurso o establezcan condiciones menos favorables para los participantes.

CRP podrá anular, cancelar, suspender este concurso por caso fortuito, hechos de fuerza mayor o hechos de terceros. Asimismo, CRP podrá no entregar el premio en caso de incumplimiento por parte del ganador de los presentes términos y condiciones, por no corresponderle.

La participación en este concurso constituye aceptación plena y sin reservas de cada uno de los términos y condiciones establecidos en el presente documento, así como de las decisiones que adopte CRP, conforme a derecho, sobre cualquier cuestión no prevista acá, siempre y cuando las mismas no alteren la esencia del Concurso o establezcan condiciones menos favorables para los participantes.

