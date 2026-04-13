¡Participa por una de las 5 entradas dobles para el evento Anjunadeep Open Air Lima! - Términos y Condiciones

Conoce AQUÍ cómo participar por una de las 5 entradas dobles en Instagram. (Foto: CRP)

Participa en Instagram por una de las 5 entradas dobles que tenemos para ti para Anjunadeep Open Air este 17 de abril y pasa una noche genial gracias a Radio Planeta.

Vive una experiencia distinta en el ANJUNADEEP Open Air este 17 de abril en el Club Cultural Lima y vibra al ritmo de beats hipnóticos y una experiencia audiovisual completa al aire libre.

TERMINOS Y CONDICIONES

Concurso: PARTICIPA POR UNA DE LAS 5 ENTRADAS DOBLES PARA EL EVENTO ANJUNADEEP

*Concurso organizado por CRP Medios y Entretenimiento SAC con RUC 20382350368 (CRP o Radio Planeta)

1) ¿Qué debes hacer?

Ingresa al Instagram de Radio Planeta (https://www.Instagram.com/radioplanetafm/) y dale “seguir” En el post del concurso, “etiqueta” en los “comentarios” a un amig@ y listo, ya estás participando.

Importante:

Para participar debes ser mayor de edad, es decir, debes tener más de 18 años.

Se podrá participar en el concurso desde la hora de publicación del post en la cuenta de Instagram de Radio Planeta el día 13 de abril del 2026, hasta las 10:00 horas del 16 de abril del 2026.

El concurso es válido para mayores de edad.

Todos los que cumplan todos los requisitos antes establecidos, y los presentes términos y condiciones, participarán en el sorteo.

Solo se podrá participar una vez; es decir, sólo se podrá ingresar un “comentario”. Si el participante ingresa más de un "comentario", sólo se considerará como válido uno de ellos (a elección de Radio Planeta), y siempre que se haya cumplido con los demás requisitos.

Si el participante desea “etiquetar” a más de una persona en su “comentario”, ello no invalidará su participación en el concurso, pero tampoco implicará más opciones de ganar.

El participante es responsable del contenido de sus “comentarios” y de las “etiquetas” que realice.

Los “comentarios” que se publiquen no deben tener, a criterio de Radio Planeta contenidos obscenos, discriminatorios, racistas, difamatorios, sexualmente explícitos o contenido inapropiado para su difusión, o contenidos que afecten la legislación peruana, sean contrarios a la moral, buenas costumbres y/o ética comercial de Radio Planeta, a criterio de ésta. Los participantes serán descalificados de forma automática en caso de que su comentario se encuentre en alguno de los supuestos mencionados.

En caso de detectarse actividad anormal y/o ilícita del participante en Instagram relacionada al concurso (por ejemplo, si se crea varias cuentas falsas para poder participar, hackeos, etc.) se penalizará a dicho usuario, eliminándolo del concurso sin previo aviso, y bloqueando su perfil de la página de Instagram de Radio Planeta.

2) Ámbito del concurso

Esto concurso es válido solo en Lima Metropolitana y Callao.

3) Vigencia del concurso

Del 13 de abril del 2026 al 16 de abril del 2026.

4) Fecha del sorteo

16 de abril del 2026 a las 10:30 horas.

Radio Planeta se pondrá en contacto con los ganadores (vía mensaje interno de Instagram) para poder solicitarles: (i) sus datos personales y de contacto (nombres, apellidos, documento de identidad, dirección, correo electrónico y teléfono); y, (ii) nos confirmen que son mayores de edad; todo ello, con la finalidad de entregar el premio correspondiente.

Los ganadores tendrán un plazo de dos (2) horas para responder (vía mensaje interno de Instagram) los puntos (i) y (ii) indicados en el párrafo anterior. En caso de que dentro de este plazo un ganador no responda los dos puntos mencionados y/o resultara que el ganador es menor de edad y/o resultara que sus datos no son actuales, correctos y verdaderos, el ganador será descalificado del concurso y se procederá a elegir a otro ganador entre los demás participantes del sorteo, y así sucesivamente hasta elegir al ganador.

5) Comunicación de resultados:

El nombre y apellidos de los ganadores del concurso que hayan cumplido con lo dispuesto en el punto 4 anterior, serán publicados el día 17 de febrero del 2026 a partir de las 10:00 horas en la sección de concursos de Radioplaneta.pe y en el post del concurso del Instagram de Radio Planeta. Además, el nombre y apellido de los ganadores podrán ser publicados durante la programación de Radio Planeta.

Sin perjuicio de lo anterior, el nombre y apellidos de los ganadores del concurso podrían ser incluso publicados antes de la fecha y/u hora indicados.

6) Premios:

Cinco (5) ganadores se llevarán, cada uno, una entrada doble para asistir al EVENTO ANJUNADEEP en Lima el 17 de abril del 2026 en el Club Cultural Lima (en adelante, el Evento).

Importante:

Radio Planeta no asumirá ningún gasto (sea por transporte, alojamiento, bebidas, alimentos, etc.) para el recojo ni disfrute del premio. El traslado al local donde se realizará el Evento corre por cuenta única y exclusiva del ganador, tanto respecto de él como de su acompañante.

Los premios no son canjeables, reembolsables ni transferibles.

La producción y organización del Evento se encuentra a cargo en forma exclusiva y excluyente de GLOVOX PERU S.A.C. con RUC N° 20613013475, correspondiéndole a dicha empresa responder ante los asistentes por la idoneidad del Evento. De esta manera, los participantes reconocen que Radio Planeta no es responsable de la idoneidad del Evento, ni respecto de hechos atribuibles o bajo control de la mencionada empresa como productora y organizadora del Evento.

La organización y realización del Evento, depende de la disponibilidad de los artistas que participan en éste, no siendo Radio Planeta responsable de hechos atribuible a éstos, que pudieran determinar su imposibilidad de cumplir con dichos compromisos.

Las entradas (premios) se rigen por los términos y condiciones de las mismas establecidas por el productor y organizador del Evento GLOVOX PERU S.A.C. con RUC N° 20613013475; siendo que los términos y condiciones expuestos en este documento únicamente serán aplicables al concurso.

GLOVOX PERU S.A.C. con RUC N° 20613013475 gestionará el ingreso de los asistentes al Evento, pudiendo denegarles el ingreso al mismo, de considerarlo pertinente, por razones de seguridad o incumplimiento de los presentes términos y condiciones.

7) Entrega de premios:

Enviaremos a cada ganador vía correo electrónico, mensaje interno de Instagram o mensaje de WhatsApp (en caso el ganador cuente con esta aplicación), a más tardar a las 15:00 horas del 17 de abril del 2026, las entradas (código electrónico) para mostrarlos al momento de ingresar al Evento.

No se entregará ninguna entrada física a los ganadores.

Es responsabilidad del ganador cuidar y velar por la reserva del código electrónico (entrada). Radio Planeta no es responsable del uso no autorizado del código por parte de un tercero.

En caso de que, a criterio de Radio Planeta y/o al momento del ingreso al Evento, se detecte algún caso de intento de suplantación de identidad (o que una persona intente hacerse pasar por algún ganador) y/o que se han brindado datos falsos, ya sea al momento de participar o al momento de reclamar su premio, podrán iniciarse las acciones legales que correspondan (incluso penales) en contra de dichas personas.

8) Protección de Datos Personales:

El participante autoriza y consiente de manera voluntaria, previa, expresa, libre, informada e inequívoca a CRP Medios y Entretenimiento S.A.C., domiciliada en Justo Pastor Dávila 197, Chorrillos (en adelante Radio Planeta o CRP), quien actuará como responsable de los datos personales de los cuales el participante es titular, para que recopile, registre, almacene, consulte, suprima, y utilice (“tratar” o “trate”) sus siguientes datos personales: nombres, apellidos, documento de identidad, dirección de correo electrónico, teléfono, perfil de Instagram, comentarios en las publicaciones del concurso, y demás mensajes privados para contacto con los participantes por Instagram, correo electrónico y WhattsApp, los demás datos personales solicitados para la entrega del premio y firma de la Constancia de Entrega del premio correspondiente de ser el caso.

Los datos personales serán incorporados al Banco de Datos denominado “Concursos” de titularidad de CRP y ubicado en su domicilio legal consignado líneas arriba, para las siguientes finalidades: (i) realizar las gestiones, coordinaciones y demás manejo necesario para llevar a cabo el concurso, incluyendo la determinación del ganador o ganadores; (ii) la publicidad y difusión comercial por distintos medios digitales y físicos (sitios web, redes sociales, radios, televisión, paneles, avisos en prensa, etc.) en lo concerniente a la participación como concursante y ganador de la realización del concurso; (iii) análisis de perfiles de los participantes con fines de gestionar su participación en el sorteo; (iv) de ser necesario, consignar el ulterior ingreso al padrón de ganadores del concurso, junto con las gestiones comerciales necesarias para ello; y, (v) demás obligaciones legales que resulten aplicables a CRP como consecuencia o que estén relacionadas con el concurso y que sean finalidades necesarias para la participación del concursante o la premiación del ganador.

El participante que no proporcione todos los datos personales solicitados y/o si se determina que los datos personales proporcionados por estos no son actuales, reales, correctos y verdaderos; podrá ser descalificado en cualquier momento del concurso, no pudiendo ser en consecuencia acreedor de ningún premio; así hubiera ganado el sorteo o concurso. Salvo CRP mencione expresamente lo contrario, los datos personales que le sean solicitados al participante y/o ganador, serán considerados necesarios para acreditar su participación en el concurso. Los datos personales podrán ser conservados por CRP por un plazo máximo de cinco (5) años.

CRP podrá: (a) transferir los datos personales a entidades públicas legalmente facultadas dentro del ámbito de sus competencias, ya sea ante el requerimiento de éstas, o en cumplimiento de la normativa vigente o futura; o, a entidades privadas que sean necesarias para el cumplimiento de las finalidades detalladas anteriormente, tales como agencias de publicidad, branding y línea corporativa, empresas de turismo, empresas de eventos y concursos, empresas financieras, demás clientes, proveedores, entre otros que fueran necesarios; y, (b) encargar el tratamiento de los datos personales a empresas privadas para distintas finalidades necesarias, entre ellas, la compañía Aiir Inc., con Tax ID No. 35-2506112 y domicilio en 244 5th Ave #200, New York, NY United States, quien brinda el servicio de almacenamiento en la nube en servidores ubicados en Estados Unidos de Norteamérica. Todos los receptores y/o encargos de los datos personales deberán cumplir con las medidas de seguridad, organizativas y de confidencialidad detalladas en la Ley de Protección de Datos Personales, su Reglamento y demás normativa aplicable (Normativa de Protección de Datos Personales).

El participante podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales (derechos ARCO) enviando un correo electrónico a la dirección lpdp@crp.pe o, en su defecto, enviando una correspondencia a la dirección física señalada. En caso requiera se le envíe el detalle de las transferencias de los datos personales realizadas a terceros y el detalle de los encargados de tratamiento, esta

información deberá ser proporcionada en un plazo no mayor a cinco (5) días calendario, incluyendo la identificación, domicilio y finalidad para las cuales se realizaron las transferencias de los datos personales o encargos de tratamiento, de acuerdo a las disposiciones de la Normativa de Protección de Datos Personales.

El participante declara haber revisado, comprendido y encontrarse de acuerdo con la información prevista en Política de Tratamiento de Datos Personales ubicada en el siguiente enlace, específicamente con lo establecido en el numeral II de la misma aplicable al Concurso: https://crpradios.pe/wp-content/uploads/2023/11/Politica_de_Tratamiento_de_Datos_Personales.pdf.

9) Disposiciones Finales:

Para cualquier cuestión judicial que pudiera derivarse de la realización de este concurso los participantes y Radio Planeta se someterán a la jurisdicción de los tribunales ordinarios de la ciudad de Lima Metropolitana, renunciando al fuero de los domicilios que les pudieran corresponder.

Radio Planeta podrá modificar los Términos y Condiciones de este concurso cuando circunstancias no previstas lo justifiquen, siempre y cuando las mismas no alteren la esencia del concurso.

Radio Planeta podrá anular, cancelar, suspender este concurso por caso fortuito, hechos de fuerza mayor o hechos de terceros. Asimismo, Radio Planeta podrá no entregar el premio en caso de incumplimiento por parte del ganador de los presentes términos y condiciones, por no corresponderle.

La participación en este concurso constituye aceptación plena y sin reservas de cada uno de los términos y condiciones establecidos en el presente documento, así como de las decisiones que adopte Radio Planeta, conforme a derecho, sobre cualquier cuestión no prevista acá siempre y cuando las mismas no alteren la esencia del concurso