Harry Styles y Zoë Kravitz están comprometidos oficialmente: ¿cuánto vale el anillo de compromiso?

El anillo que luce Zoë Kravitz destacaría por un diamante de gran tamaño. Foto: Instagram/Grosby

Zoë Kravitz vuelve a acaparar miradas con una joya que ya empieza a posicionarse como uno de los anillos de compromiso más comentados en Hollywood.

El cantante Harry Styles y la actriz Zoë Kravitz se habrían comprometido luego de ocho meses de relación. Según información difundida por Page Six, el exintegrante de One Direction le hizo la esperada propuesta a la artista, quien aceptó emocionada. La pareja ya habría compartido la noticia con su entorno más cercano.

Harry Styles y Zoë Kravitz están comprometidos

El rumor del compromiso tomó más fuerza después de que Zoë fuera vista luciendo un llamativo anillo de diamantes la semana pasada. Aunque en ese momento no había confirmación oficial, ahora todo apunta a que se trataba del anillo de compromiso, lo que terminó por desatar la emoción entre sus seguidores.

Personas cercanas a la pareja aseguran que el cantante, de 32 años, está completamente enamorado de la actriz, hija del músico Lenny Kravitz. “Está totalmente enamorado”, reveló una fuente, mientras que otros comentan que Zoë, de 37 años, también estaría viviendo uno de sus momentos más felices junto al intérprete de ‘As It Was’.

Las especulaciones crecieron aún más el último fin de semana, cuando ambos fueron captados muy cariñosos en Londres. En las imágenes que circularon, se les ve tomados de la mano y compartiendo gestos de afecto, incluyendo lo que muchos consideran su primer beso en público, confirmando así la fuerte conexión que existe entre ellos.



(Foto: Grosby)

¿Cuánto costaría el anillo de Zoë Kravitz?

El anillo que luce Zoë Kravitz destacaría por un diamante de gran tamaño, posiblemente con corte cojín o Asscher, estimado entre seis y ocho quilates. La piedra estaría montada en metal blanco, con una banda tipo pavé y un halo que resalta aún más su brillo. Todo apunta a una elección elegante y minimalista, muy acorde con el estilo sofisticado y ligeramente gótico de la actriz, conocida por su trabajo en Alta fidelidad.

Sobre su valor, expertos en joyería coinciden en que se trataría de una pieza bastante exclusiva. Las estimaciones iniciales superan los 600 mil dólares, aunque algunos especialistas señalan que, dependiendo de la calidad del diamante —en corte, color, pureza y quilataje—, el precio podría situarse entre los 300 mil y 500 mil dólares, convirtiéndolo en un anillo de lujo de alto nivel.