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Kate Cassidy revela imágenes inéditas de sus últimas horas con Liam Payne

Jueves, 30 de abril de 2026 13:31

Exnovia de Liam Payne publicó emotivo video de Liam. (Foto: Kate Cassidy / Instagram)

¡Emoción total! Kate Cassidy publicó un video de Liam Payne en Argentina. Las imágenes emocionaron a sus fans.

Kate Cassidy conmovió a sus seguidores al compartir un video inédito de su último día junto a Liam Payne, exintegrante de One Direction. Las imágenes generaron gran emoción en sus fans.

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Exnovia de Liam Payne publicó emotivo video

El video muestra a la pareja disfrutando de una cabalgata en un entorno campestre. El video fue acompañado de un mensaje cargado de emoción, en el que Cassidy reflexiona sobre el valor del tiempo compartido con las personas.

"Disfruta cada momento que la vida te trae. Porque yo no sabía que esta sería la última vez que vería a mi novio en esta vida", escribió, describiendo ese día como un hermoso momento que vivió al lado de Liam Payne.

(Kate Cassidy/ Instagram)

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Desde la muerte del artista en octubre de 2024, la influencer ha hablado abiertamente sobre su proceso de duelo. En el primer aniversario de su fallecimiento, también compartió una serie de fotografías en blanco y negro junto a Liam Payne, recordándolo con palabras sinceras y llenas de nostalgia.

"Siempre voy a odiar las despedidas. Te extraño, Liam", expresó en aquella ocasión, dejando ver el profundo impacto que la pérdida tuvo en su vida. Sus publicaciones han generado una fuerte reacción entre fans, quienes continúan recordando al cantante y mostrando apoyo a Cassidy en este difícil proceso.

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