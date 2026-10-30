Participa por una de las 5 entradas dobles para el avant premiere de 'El gato con Sombrero' – Términos y condiciones

Participa por una de las 5 entradas dobles para el avant premiere de 'El gato con Sombrero'. Foto: CRP

Radio Planeta, tu música en inglés, te regala una de las 5 entradas dobles para el avant premiere de 'El gato con Sombrero'. ¡Prepárate para vivir una aventura fuera de control!

Para participar, debes estar atento a la convocatoria del jueves 30 de octubre en el programa “Oh My Gachi”, desde las 7 a. m. Envía una nota de voz al WhatsApp de Radio Planeta respondiendo la pregunta que anunciará Gachi. Los 5 primeros participantes que envíen la respuesta correcta serán los ganadores de una entrada doble.

TÉRMINOS Y CONDICIONES

CONCURSO: REGALO DE 5 ENTRADAS DOBLES PARA EL AVANT PREMIERE DE LA PELICULA “EL GATO CON SOMBRERO” PARA OYENTES DE RADIO PLANETA

*Concurso organizado por CRP Medios y Entretenimiento SAC con RUC 20382350368 (en adelante CRP o Radio Planeta) y West Bay Distribución y Cine S.A.C. con RUC N° 20607809462 (en adelante, el Cliente)

1) Requisitos para participar y elección de ganadores:

Se debe estar atento a la convocatoria que se realice el 30 de octubre del 2026 en el programa “Oh My Gachi” que se difunde de 7 a.m. a 8 am en Radio Planeta.

En la convocatoria, la locutora del programa invitará a los oyentes a enviar un mensaje de voz (audio) de máximo veinte (20) segundos al Whatsapp de Radio Planeta 943 748 745 conteniendo la respuesta a la pregunta que la locutora haya realizado en ese momento en la convocatoria, informando que los cinco (5) primeros mensajes de voz (audio) que ingresen y contengan la respuesta a la pregunta realizada por la locutora, serán los ganadores

Importante:

Para participar se debe ser mayor de edad, es decir, se debe tener más de 18 años.

Elegido cada ganador, el mismo día de su elección como ganador, Radio Planeta se contactará con él vía mensaje de WhatsApp para solicitarle: (i) sus datos personales y de contacto (nombres, apellidos, documento de identidad, domicilio, correo electrónico y teléfono); y (ii) confirme que es mayor de edad.

El ganador tendrá un plazo de 02 horas para responder vía mensaje de WhatsApp los puntos (i) y (ii) indicados en el párrafo anterior. En caso de que dentro de este plazo el ganador no responda los dos puntos mencionados dentro del plazo otorgado; y/o resultara que el ganador es menor de edad; y/o resultara que sus datos no son actuales, correctos y verdaderos; el ganador será descalificado y se procederá a elegir a otro ganador, y así sucesivamente hasta tener un ganador.

Solo se podrá participar una vez; es decir, sólo se podrá mandar un audio durante la vigencia del concurso. Si el participante envía más de un audio, sólo se considerará como válido uno de ellos a criterio de la locutora de Radio Planeta, y siempre que se haya cumplido con los demás requisitos.

El audio que se envíe no debe tener, a criterio de Radio Planeta, contenidos obscenos, discriminatorios, racistas, difamatorios, sexualmente explícitos o contenido inapropiado para su difusión, o contenidos que afecten la legislación peruana, sean contrarios a la moral, buenas costumbres y/o ética comercial de Radio Planeta. El participante será descalificado de forma automática en caso de que su mensaje enviado se encuentre en alguno de los supuestos mencionados.

Durante el programa “Oh my Gachi” se podrán difundir algunos audios enviados durante la vigencia de este concurso.

El participante debe ser el propietario exclusivo del audio que envíe y de su contenido, debiendo contar en consecuencia con todos los derechos para autorizar su envío de acuerdo con lo indicado en este concurso, así como su posterior difusión por parte de Radio Planeta de acuerdo con lo indicado en este documento. El solo envío de su audio y su participación en este concurso, implicará una declaración y garantía suya en este sentido.

La voz del participante debe ser la única que aparezca en el audio; de lo contrario será descalificado.

En caso existiera algún conflicto o reclamo de parte de algún tercero por la difusión del audio o por su contenido, el participante será el único y exclusivo responsable, y deberá mantener indemne a Radio Planeta y al Cliente, por cualquier demanda, denuncia, reclamo, daño, perjuicio, multa y/o gasto que pueda serles reclamado.

En caso de detectarse actividad anormal y/o ilícita del participante relacionada al concurso (p.e. hackeos, multiperfiles, etc) se penalizará a dicho usuario, eliminándolo del concurso sin previo aviso, y bloqueando su contacto del whatsapp de Radio Planeta.

Radio Planeta y el Cliente no son responsables por fallas en los servicios de telefonía móvil, internet, WhatsApp u otras plataformas de terceros que impidan o retrasen la recepción de las participaciones.

Si el participante no cumple cualquiera de las condiciones aquí establecidas podrá ser descalificado en cualquier momento del concurso inmediatamente, no pudiendo ser en consecuencia acreedor de ningún premio.

2) Ámbito del Concurso:

Válido para Lima metropolitana y Callao

3) Vigencia:

30 de octubre del 2026, según el horario indicado en el punto 1.

4) Publicación de resultados:

El nombre y apellido de los ganadores del concurso que hayan cumplido lo indicado en el punto 1, serán publicados el 30 de octubre del 2026, a partir de las 6:30 p.m. en la sección de concursos de la web de Radio Planeta (Planeta.pe/concursos).

Sin perjuicio de lo anterior, el nombre y apellido de los ganadores del concurso podrían ser incluso publicados antes de la hora indicados.

5) Premios (Stock):

Cinco (5) ganadores, cada uno con un acompañante, tendrán la oportunidad de asistir al Avant Premiere de la película “El gato con sombrero” a realizarse el 31 de octubre del 2026 a las 10:30 a.m. en Cineplanet de Mall del Sur (en adelante, el “Evento”)

El premio se sujeta a las siguientes condiciones:

Enviaremos a cada ganador vía correo electrónico o mensaje de WhatsApp a más tardar a las 17:00 horas del 30 de octubre del 2026, la invitación para mostrarla al momento de ingresar al Evento.

La producción y organización del Evento se encuentra a cargo en forma exclusiva y excluyente de West Bay Distribución y Cine S.A.C. con RUC N° 20607809462, correspondiéndole a dicha empresa responder ante los asistentes por la idoneidad del Evento. De esta manera, los participantes reconocen que Radio Planeta no es responsable de la idoneidad del Evento, ni respecto de hechos atribuibles o bajo control de la mencionada empresa como productora y organizadora del Evento.

A efectos de ingresar al Evento se podrá solicitar al ganador y su acompañante la presentación de su documento de identidad original (DNI, Pasaporte o Carné de Extranjería) para la validación de su identidad y de su edad.

Ni Radio Planeta ni el Cliente asumirán ningún gasto (sea por transporte, alojamiento, bebidas, alimentos, etc.) para el recojo ni disfrute del premio. El traslado al lugar donde se realizará el Evento corre por cuenta única y exclusiva del ganador, tanto respecto de él como de su acompañante.

El premio es personal, intransferible y no endosable; asimismo, es no canjeable en dinero bajo ningún término y no permite cambios.

West Bay Distribución y Cine S.A.C. con RUC N° 20607809462 gestionará el ingreso de los asistentes al Evento, pudiendo denegarles el ingreso al mismo, de considerarlo pertinente, por razones de seguridad o incumplimiento de los presentes términos y condiciones.

El ganador será responsable tanto respecto de él como de su acompañante, de cualquier gasto adicional que no esté explícitamente señalado que será cubierto por Radio Planeta o el Cliente.

Aquellos gastos asociados con la aceptación, reclamo, uso, goce o disfrute del premio que no se encuentren expresamente imputados conforme a estos Términos y Condiciones a Radio Planeta o al Cliente, serán de cuenta, costo, cargo y de exclusiva responsabilidad del ganador, tanto respecto de él como de su acompañante, y deberán ser asumidos por el ganador a fin de poder hacer efectiva la entrega y disfrute del premio.

Radio Planeta no tendrá responsabilidad alguna por accidentes, incidentes, robos, pérdidas, etc., ocurridos luego de la entrega del premio y/o durante el disfrute del mismo y/o con ocasión a éste.

En caso de que, a criterio de Radio Planeta o del Cliente, se detecte algún caso de intento de suplantación de identidad (o que una persona intente hacerse pasar por algún ganador) y/o que se han brindado datos falsos, ya sea al momento de participar o al momento de reclamar su premio, podrán iniciarse las acciones legales que correspondan (incluso penales) en contra de dichas personas.

6) Protección de Datos Personales

El participante autoriza y consiente de manera voluntaria, previa, expresa, libre, informada e inequívoca a CRP Medios y Entretenimiento S.A.C., domiciliada en Justo Pastor Dávila 197, Chorrillos (en adelante CRP o Radio Planeta), quien actuará como responsable de los datos personales de los cuales el participante es titular, para que recopile, registre, almacene, consulte, suprima, y utilice (“tratar” o “trate”) sus siguientes datos personales: nombres, apellidos, documento de identidad, dirección de correo electrónico, teléfono, y demás mensajes privados para contacto con los participantes por correo electrónico y/o WhattsApp, los demás datos personales solicitados para la entrega del premio y firma de la Constancia de Entrega del premio correspondiente de ser el caso.

Los datos personales serán incorporados al Banco de Datos denominado “Concursos” de titularidad de CRP y ubicado en su domicilio legal consignado líneas arriba, para las siguientes finalidades: (i) realizar las gestiones, coordinaciones y demás manejo necesario para llevar a cabo el concurso, incluyendo la determinación del ganador o ganadores; (ii) la publicidad y difusión comercial por distintos medios digitales y físicos (sitios web, redes sociales, radios, televisión, paneles, avisos en prensa, etc.) en lo concerniente a la participación como concursante y ganador de la realización del concurso; (iii) de ser necesario, consignar el ulterior ingreso al padrón de ganadores del concurso, junto con las gestiones comerciales necesarias para ello; y, (iv) demás obligaciones legales que resulten aplicables a CRP como consecuencia o que estén relacionadas con el concurso y que sean finalidades necesarias para la participación del concursante o la premiación del ganador.

El participante que no proporcione todos los datos personales solicitados y/o si se determina que los datos personales proporcionados por estos no son actuales, reales, correctos y verdaderos; podrá ser descalificado en cualquier momento del concurso, no pudiendo ser en consecuencia acreedor de ningún premio; así hubiera ganado el sorteo o concurso. Salvo CRP mencione expresamente lo contrario, los datos personales que le sean solicitados al participante y/o ganador, serán considerados necesarios para acreditar su participación en el concurso. Los datos personales podrán ser conservados por CRP por un plazo máximo de cinco (5) años.

CRP podrá: (a) transferir los datos personales a entidades públicas legalmente facultadas dentro del ámbito de sus competencias, ya sea ante el requerimiento de éstas, o en cumplimiento de la normativa vigente o futura; o, a entidades privadas que sean necesarias para el cumplimiento de las finalidades detalladas anteriormente, tales como agencias de publicidad, branding y línea corporativa, empresas de turismo, empresas de eventos y concursos, empresas financieras, demás clientes, proveedores, entre otros que fueran necesarios; y, (b) encargar el tratamiento de los datos personales a empresas privadas para distintas finalidades necesarias, entre ellas, la compañía Aiir Inc., con Tax ID No. 35-2506112 y domicilio en 244 5th Ave #200, New York, NY United States, quien brinda el servicio de almacenamiento en la nube en servidores ubicados en Estados Unidos de Norteamérica. Todos los receptores y/o encargos de los datos personales deberán cumplir con las medidas de seguridad, organizativas y de confidencialidad detalladas en la Ley de Protección de Datos Personales, su Reglamento y demás normativa aplicable (Normativa de Protección de Datos Personales).

Sin perjuicio de lo detallado anteriormente, se informa de manera previa y expresa a los participantes que Radio Planeta suscribirá un Acuerdo de Tratamiento por Encargo con West Bay Distribución y Cine S.A.C. con RUC N° 20607809462, con domicilio en Av. Mariscal La Mar N° 638, Int. 401, distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima, a efectos de que pueda permitir el acceso de los ganadores al Evento.

El participante podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales (derechos ARCO) enviando un correo electrónico a la dirección lpdp@crp.pe o, en su defecto, enviando una correspondencia a la dirección física señalada.

En caso requiera se le envíe el detalle de las transferencias de los datos personales realizadas a terceros y el detalle de los encargados de tratamiento, esta información deberá ser proporcionada en un plazo no mayor a cinco (5) días calendario, incluyendo la identificación, domicilio y finalidad para las cuales se realizaron las transferencias de los datos personales o encargos de tratamiento, de acuerdo a las disposiciones de la Normativa de Protección de Datos Personales.

El participante declara haber revisado, comprendido y encontrarse de acuerdo con la información prevista en Política de Tratamiento de Datos Personales ubicada en el siguiente enlace, específicamente con lo establecido en el numeral II de la misma aplicable al Concurso: www.crpradios.pe/wp-content/uploads/2026/01/Politica_Tratamiento_de_Datos_Personales_Sitios_Web_y_Canales_de_Contacto_2025-1-1.pdf

7) Disposiciones Finales

Para cualquier cuestión judicial que pudiera derivarse de la realización de este concurso los participantes, CRP y el Cliente se someterán a la jurisdicción de los tribunales ordinarios del Distrito Judicial de la ciudad de Lima, renunciando al fuero de los domicilios que les pudieran corresponder.

CRP y el Cliente podrán modificar los presentes Términos y Condiciones cuando circunstancias no previstas lo justifiquen, siempre y cuando las mismas no alteren la esencia del concurso o establezcan condiciones menos favorables para los participantes.

CRP y el Cliente podrán anular, cancelar o suspender este concurso por caso fortuito, hechos de fuerza mayor o hechos de terceros. Asimismo, CRP y el Cliente podrán no entregar el premio en caso de incumplimiento por parte del ganador de los presentes términos y condiciones, por no corresponderle.

La participación en este concurso constituye aceptación plena y sin reservas de cada uno de los términos y condiciones establecidos en el presente documento, así como de las decisiones que adopte CRP y el Cliente, conforme a derecho, sobre cualquier cuestión no prevista acá, siempre y cuando las mismas no alteren la esencia del concurso o establezcan condiciones menos favorables para los participantes.