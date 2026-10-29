Harry Styles sorprende a pareja que se comprometió durante uno de sus conciertos

Harry Styles regala rosas a pareja que se comprometió. (Foto: Harry/ IG)

¡Emoción total! El cantante sorprendió a dos de sus fans con un gesto que pocos esperaban.

Harry Styles volvió a sorprender a sus seguidores con un bonito gesto hacia una pareja que se comprometió durante uno de sus conciertos en Nueva York. Marivel y Frankie, quienes vivieron ese momento especial frente a miles de personas, ahora forman parte del nuevo videoclip del cantante, titulado ‘Coming Up Roses’.

Harry Styles tuvo emotivo gesto con fans que se comprometieron en su concierto

El video fue estrenado el lunes 26 de octubre y muestra a Harry Styles participando en una clase de baile junto a varias personas. Entre los participantes aparecen Marivel y Frankie, quienes comparten una escena con el artista mientras todos se preparan para tomarse una fotografía grupal.

La pareja aparece frente a un mural cuando Harry se acerca y abraza a Marivel. Aunque su participación es breve, el momento tiene un significado especial para ellos, pues vuelve a reunirlos con el cantante después de la inolvidable propuesta de matrimonio.

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Marivel compartió varias fotografías del rodaje en su cuenta de Instagram y expresó su emoción por haber participado en el proyecto. "Conocer a Harry Styles y aparecer en el videoclip de Coming Up Roses es algo que jamás imaginamos", escribió. También agradeció al artista por hacer que su compromiso fuera todavía más especial.

Además de invitarlos a participar en su videoclip, el cantante les regaló un ramo de rosas acompañado de una nota escrita a mano. "Me siento muy honrado de haber formado parte de su compromiso". escribió el artista.