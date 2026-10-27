Taylor Swift mandó a quemar la decoración de su boda por esta importante razón

Taylor Swift y Travis Kelce mandaron a quemar todo lo relacionado con su boda. (Foto: Taylor Swift / IG)

Tras su lujosa boda con Travis Kelce, Taylor Swift ordenó la destrucción total de los adornos en 11 camiones para evitar que sean subastados en internet.

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce sorprendió al mundo con una medida tan insólita como radical. Según informó el Daily Mail , la cantante mandó a quemar toda la decoración de la fiesta apenas terminó el evento para evitar que los asistentes se robaran piezas y las pusieran a la venta.

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¿Por qué Taylor Swift y Travis Kelce quemaron la decoración de su boda?

Entre los elementos destruidos había muebles personalizados con las iniciales de los novios y grandes adornos de jardines. El equipo de la artista utilizó 11 camiones de carga para trasladarlo todo desde Nueva York hasta Pensilvania y reducirlo a cenizas.

Pese a esta drástica decisión, el intérprete estuvo involucrado en cada detalle de la planificación. Taylor quiso supervisar personalmente el diseño de su gran día, pero prefirió eliminar todo el mobiliario para proteger su privacidad.

La pareja también descartó otros caprichos costosos y peligrosos por cuestiones de logística. Por ejemplo, cancelaron un carrusel de 7 millones de dólares por su elevado precio y desecharon un estanque artificial por riesgo de accidentes.

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(FOTO: Taylo Swift/ Instagram)

La ostentosa celebración se realizó en el Madison Square Garden , costó 30 millones de dólares y reunió a más de mil invitados. El local fue decorado como un castillo y contó con la presencia de estrellas como Selena Gomez, Brad Pitt y Ed Sheeran .

Con este polémico hecho, Taylor Swift demostró el extremo celo con el que cuida su intimidad. Aunque para muchos resulte una exageración quemar toneladas de adornos nuevos, la estrella prefirió no arriesgarse a ver su boda convertida en un negocio de subastas.