Selena Gomez y Demi Lovato reviven la magia de la película 'Programa de protección para princesas'

¡El reencuentro despertó la nostalgia! Selena y Demi hicieron viajar al pasado a sus fans con un guiño a su famosa película.
Selena Gomez y Demi Lovato vuelven a compartir un proyecto que ha emocionado a sus seguidores. Las cantantes, que crecieron frente a las cámaras y formaron parte de Disney Channel, se reencontraron para una colaboración que combina belleza, recuerdos y una amistad que ha pasado por diferentes etapas.
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Selena Gomez y Demi Lovato recrean escena de Programa de protección para princesas
La nueva propuesta llega de la mano de Rare Beauty, la marca de maquillaje de Selena Gomez, con el lanzamiento del Delena Soft Pinch Blush Bundle, un set de edición especial que incluye dos tonos de su popular rubor líquido. Esta colaboración también marca un nuevo capítulo en la relación de ambas artistas, quienes han retomado el contacto después de varios años de distancia.
El set reúne los tonos Virtue y Hope, elegidos por Demi Lovato y Selena Gomez, respectivamente. Virtue es un beige con matices durazno, mientras que Hope tiene un tono malva nude. Ambos productos buscan aportar color al rostro y se adaptan a distintos estilos de maquillaje.
El acercamiento entre las artistas tomó fuerza en abril de 2026, cuando Selena asistió a una presentación de Demi durante su gira It's Not That Deep Tour, en Orlando. Allí se encontraron detrás del escenario y, posteriormente, surgió la posibilidad de trabajar juntas en esta nueva campaña.
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Uno de los detalles que más ha llamado la atención de sus seguidores es que la campaña retoma algunas poses de Princess Protection Program, la película de Disney Channel que protagonizaron en 2009. Con este guiño, las cantantes evocan una etapa muy recordada por sus fans y conectan su pasado con este nuevo proyecto.
En una entrevista, Demi habló sobre el significado de volver a compartir tiempo con Selena. La cantante explicó que su amistad ha pasado por distintas etapas, como ocurre con muchas relaciones que comienzan durante la infancia, pero destacó que el cariño entre ambas siempre ha estado presente.
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