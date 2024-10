‘Yoni’ y ‘Shirley’ de ‘Al fondo hay sitio’ se reencontraron en México: ¿regresarán a la serie? VIDEO

‘Yoni’ y ‘Shirley’ de ‘Al fondo hay sitio’ se reencontraron en México. Foto: captura América TV

Areliz Benel y Joaquín Escobar, quienes dieron vida a 'Shirley’ y ‘Yoni’ en la serie ‘AFHS’ se juntaron en México. Conoce los detalles.

Los queridos actores Areliz Benel y Joaquín Escobar, quienes dieron vida a los entrañables personajes de 'Yoni' y 'Shirley' en la serie ‘Al fondo hay sitio’, se han reencontrado y el momento no tardó en volverse viral en las redes sociales.

Este inesperado reencuentro ha tocado las fibras más sensibles de quienes crecieron acompañados de sus aventuras en la televisión. Conocidos por sus inolvidables papeles en la mencionada serie, han emocionado a sus fanáticos al compartir juntos en México.

Areliz, quien actualmente reside en el país azteca, expresó su felicidad en sus redes sociales: "Amo verte por aquí en México, con mi hermanito de ficción y de la vida. Fotos del 2012 al 2016 y ahora 2024 reencuentro. ¿Se acuerdan de algún momento? Los leo", escribió, invitando a sus seguidores a rememorar los momentos especiales que vivieron a través de la serie.



La respuesta de Joaquín Escobar no se hizo esperar: "¡Feeling feeling! Te quiero tanto. Qué lindo reencontrarnos en México". Sus palabras desprenden el cariño y la complicidad que han mantenido a lo largo de los años, emocionando a sus seguidores con este emotivo reencuentro.

Rápidamente, muchos seguidores recordaron escenas icónicas de sus personajes. Este encuentro no solo ha sido un momento cargado de emotividad, sino que también ha despertado la esperanza de verlos trabajar juntos en futuros proyectos. No obstante, no hablaron sobre un posible regreso a 'Al fondo hay sitio'.

Y es que como se recuerda, en la famosa y exitosa serie, 'Yoni' y 'Shirley' eran inseparables, y esa relación fraternal parece haber trascendido la pantalla, consolidándose en la vida real.

