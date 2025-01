Ale Baigorria y Said Palao cobrarán por transmitir su boda: esto dijeron al respecto

Ale Baigorria y Said Palao sellarán su amor en matrimonio. (Foto: redes sociales)

Los influencers celebrarán su boda este año a lo grande y han decidido transmitir la ceremonia para todo el Perú con particular requisito.

La boda entre Alejandra Baigorria y Said Palao está generando gran expectativa en el mundo del espectáculo peruano. La pareja habría decidido compartir este momento tan especial con sus seguidores, pero con una peculiar condición: aquellos que deseen ver la ceremonia en vivo deberán pagar una suscripción.

La empresaria y el modelo se casarán en una ceremonia que promete ser inolvidable. Con meses de preparación, la pareja al parecer viene cuidado cada detalle para hacer de este día uno de los más especiales de sus vidas.

¿Cuándo se casa Ale Baigorria con Said Palao?

Ale Baigorria y Said Palao tienen planes de casarse este 2025. Sin embargo, la empresaria textil que cuenta con tiendas den Gamarra en unes entrevista para América TV precisó aún no se ha probado ningún vestido para su matrimonio porque tiene una agenda apretada, y todavía no han confirmado la fecha exacta.



(Foto: captura América TV)

"Estoy atareada: tengo que inaugurar mi nuevo salón, el perfume, la colección nueva de verano y Navidad que grabé, tengo mil proyectos; tengo un viaje a Chile, no me he probado ningún vestido de novia, auxilio", declaró la también presentadora de TV.

¿Cómo ver la boda de Ale Baigorria con Said Palao?

Ale Baigorria comentó que su boda con Said Palao será transmitida por su canal de YouTube, ya que sus fans así se lo están pidiendo. "La boda probablemente va a ser transmitida, pero en mi canal de YouTube. Está en conversaciones, lo que pasa es que todas las abuelitas se encuentran conmigo y me dicen: 'por favor, Ale, lo que más desearía es verte, verlo en vivo'. La gente quiere y si la gente lo pide".

Por otro lado, indicó que no le preocupa que critiquen su ceremonia, ya que para seguir de cerca su matrimonio el público tendrá que pagar suscripción. "Aparte, sean sinceras, si me van a rajar, que me rajen pagando en mi canal de YouTube, así de fácil. Se suscriben, pagan y después rajen", aseguró la chica reality.

