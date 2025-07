La pesadilla que vive Mayra Goñi en Miami por inquilino con antecedentes policiales

Mayra Goñi teme por su seguridad ante inquilino peligroso. Foto: Instagram

A través de sus redes sociales, Mayra Goñi expresó su frustración por inquilino con historial delictivo que se niega a pagar y abandonar su departamento.

Mayra Goñi decidió contar a través de sus redes sociales un problema que viene afectando seriamente su tranquilidad desde hace tres meses. Según explicó, alquiló una habitación en su departamento de Miami a un hombre que, con el tiempo, dejó de pagar y se niega a abandonar el lugar. Lo más grave es que descubrió que esta persona tiene antecedentes penales.

Mayra Goñi no puede retirar a inquilino sin orden judicial

“Vengo pasando por una situación muy complicada, no desde hoy. Hoy tomé en práctica lo que quería hacer”, comentó la actriz, mientras grababa el momento en que la policía ingresaba al cuarto ocupado por el inquilino. También explicó que solo ahora pudo viajar a Miami, ya que antes estaba cumpliendo compromisos laborales en Perú.

La también cantante contó que, al intentar encontrar una solución legal, se enteró de que el hombre tenía varias denuncias por posesión de drogas, porte ilegal de armas y violencia doméstica. Recién entonces entendió la gravedad del caso y decidió tomar cartas en el asunto personalmente.

Visiblemente afectada, Mayra Goñi expresó su frustración por no poder actuar más rápido debido a las leyes de Estados Unidos. “Vengo cubriendo su renta aproximadamente hace dos meses, no es una renta barata, todos saben lo que cuesta vivir en Miami”, dijo. Además, explicó que sin una orden judicial no podía desalojarlo, y por eso decidió viajar desde Perú para enfrentar el problema directamente.



(Fuente: Instagram)

Mayra Goñi teme por su seguridad

Mayra también confesó que tiene miedo por su seguridad y la de sus dos amigas que comparten el departamento con ella. Contó que ha pensado en muchas formas de presionar para que el hombre se vaya, pero nada ha funcionado porque son cosas que no se puede hacer en Estados Unidos. “He pensado en todas las maneras posibles, cortar el agua, la luz, poner cerradura al baño que usa él, que lo tengo que limpiar yo”, expresó con frustración.

La actriz explicó que el inquilino, lejos de preocuparse, se siente confiado porque conoce bien las leyes del país norteamericano. “Él me dice que sabe cómo funcionan las leyes en su país, porque es ciudadano africano americano, y dice que no se piensa ir y si yo hago una orden judicial, eso demora tres meses”, comentó preocupada en sus historias de Instagram.