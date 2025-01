¿Alessia Rovegno dedicó canción a Hugo García? Esto compartió la exreina de belleza

A finales de 2021, Hugo García y Alessia Rovegno iniciaron su romance. Foto: Instagram

¿Se reconciliaron o siguen distanciados? Una reciente publicación de Alessia Rovegno ha causado más incertidumbre entre sus fans sobre su relación con Hugo García.

¿No se deciden? Luego de dejarse ver cariñosamente junto a otras personas durante los primeros días de 2025, Alessia Rovegno y Hugo García sorprendieron a sus seguidores al dedicarse románticos mensajes en Instagram, lo que ha generado más duda sobre su actual relación sentimental.

Como se sabe, tras varios rumores sobre su vida sentimental, Alessia Rovegno confirmó públicamente que su romance con Hugo García, integrante de ‘Esto es guerra, terminó hace algunos meses. Sin embargo, la exreina de belleza ha llamado la atención de sus seguidores al compartir una canción que estaría dirigida al chico reality.

¿Cuál es la supuesta dedicatoria de Alessia Rovegno a Hugo García?

En cuenta de TikTok, Alessia Rovegno publicó un video en donde se muestra sola en su dormitorio con una gran torta de cumpleaños. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de sus seguidores de la canción de fondo del clip.



(Fuente: TikTok)

Se trata del tema 'We can't be friends' de Ariana Grande, que en español significa: “No podemos ser amigos”. Además, la exreina de belleza compartió un fragmento de la letra de la canción que dice: "So for now it's only me. And maybe that's all I need" (Así que, por ahora, solo soy yo. Y tal vez eso sea todo lo que necesito).

Alessia Rovegno y Hugo García fueron captados con otras personas

Hugo García se hizo tendencia al ser captado besando a otra mujer durante la celebración de Año Nuevo. El modelo recibió el 2025 en Tulum, México, y fue en este lugar donde fue ampayado. Por su parte, Alessia Rovegno celebró el Año Nuevo en una fiesta en Punta del Este, Uruguay, donde fue vista con un hombre misterioso

A finales de 2021, Hugo García y Alessia Rovegno fueron captados de la mano y besándose en la playa. A raíz de estas imágenes, la pareja dejó de esconderse e hizo público su amor en las redes sociales.