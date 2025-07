Hugo García habló tras salida de Isabella Ladera y Vinicius Jr.

Hugo García negó indirecta a Vini Jr. Foto: Instagram

El exintegrante de ‘Esto es guerra’ Hugo García habló sobre la reciente cita de su “amiga” Isabella Ladera y el jugador del Real Madrid.

Hugo García decidió romper su silencio y hablar por primera vez sobre la salida entre Isabella Ladera y el futbolista Vinicius Jr. Hace unas semanas, a él se le había vinculado sentimentalmente con la influencer venezolana, por lo que muchos estaban atentos a su reacción frente a este inesperado encuentro.

Hugo García opinó sobre salida de Isabella Ladera y Vini Jr.

La sorpresa llegó cuando se difundieron imágenes de Isabella y el jugador brasileño cenando en un restaurante exclusivo de Miami. Esto generó especulaciones sobre el tipo de relación que mantenía con Hugo, ya que varios pensaban que entre ellos había algo más que una amistad.

Ante las preguntas del público y los medios, el exintegrante de 'Esto es guerra' decidió responder. Hugo aclaró que no fue tomado por sorpresa, ya que Isabella le contó previamente que saldría a cenar con el futbolista. Según él, está al tanto de todo y no hay razones para incomodarse.

“No lo conozco (Vinícius Jr.). Sí, me ha dicho (Isabella) que lo conoce, que iban a salir a comer, yo sé todo”, declaró. Además, aprovechó para bromear diciendo que ya tiene su camiseta del Real Madrid, aunque dejó en claro que es hincha del equipo y no del jugador.

Hugo García resaltó que con Isabella mantiene una buena relación basada en la amistad y que no hay motivos para estar molesto. “Isa y yo nos llevamos súper bien y como te digo, somos amigos, siempre lo he dicho, no tendría por qué molestarme”, expresó. Cuando le preguntaron si creía que Vinicius estaba pretendiendo a Isabella, solo respondió con sorpresa: “¿Ah sí, no sabía?”.



(Fuente: 'Amor y fuego')

Hugo García negó indirecta a Vini Jr.

Hugo García compartió un video en su cuenta de TikTok que muchos usuarios interpretaron como una indirecta hacia Vinicius Jr. supuesto saliente de Isabela Ladera. “Tú sabes que hoy en día, las tendencias hay que hacerlas, entonces esos videos no los hago por nada, solo los veo, quiero replicarlo y listo. Nadie debe sentirse ofendido por esos videos”, explicó.

Asimismo, señaló que a pesar de las salidas de Isabella Ladera con Vinicius Jr., lo seguirán viendo junto a ella cuando vaya a Miami porque son amigos y se llevan muy bien con su familia.