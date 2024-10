Andy V: la suma que le pagó a Susy Díaz por armar ampay que inició su romance

Andy V reveló que su ampay con Susy Díaz fue armado: el montó que pagó. (Foto: redes sociales)

Andy V y Susy Díaz conformaron una de las parejas más mediáticas de la farándula peruana. El personaje dio detalles de su exromance.

Andrés Olano Castro, conocido popularmente como Andy V, ha revelado que el polémico ampay que protagonizó con Susy Díaz fue completamente armado. Durante una reciente entrevista, la figura mediática confesó que planificaron el encuentro para generar atención mediática y aumentar su popularidad en ese momento.

“Le pagué para hacer un ampay y todo”, comentó en un principio Andy V en el programa 'Coneros podcast' y detalló que optó por darle a Susy Díaz un monto de 3 mil soles para así armar el "escándalo" en el hotel. En ese momento acapararon todas las portadas.

“Alquilé el mejor cuarto. Ese día en el hotel hemos estado casi dos horas hablando, le leído las cartas. Ha sido algo bien bonito. Hubo como que coqueteos, pero no pasó nada más. Cuando llegamos al ampay hasta su casa, ella agarra y me jala, y me da un beso. Me dice: ‘mañana ven’”, contó.

¿Andy V amaba a Susy Díaz?

En la conversación, Andy V aseguró haber amado a Susy Díaz. En medio de lo que comenzó como un "juego" o "show" entre ambos, él llegó a tener verdaderos sentimientos hacia la exvedette.

"Yo la amé. Yo estaba tan enamorado de Susy que me propuse vivir con ella, de repente adoptábamos. La cosa es que yo estaba dispuesto a cargarle la silla, a limpiarla de ‘vieja’. Me enamoré hasta que vi todo el show, yo salía a jugar partido y ella llegaba con las cámaras, decía: ‘estás con mujeres’. Me vendía como el malo", sostuvo.

