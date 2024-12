Brunella Horna rompió en llanto tras renunciar a ‘América Hoy’: ¿qué ocurrió?

Brunella Horna también reveló a qué se dedicará tras dejar ‘América Hoy’. Foto: captura América Hoy

La empresaria Brunella Horna dejó en shock a sus compañeras de ‘América Hoy’ al revelar que no continuará en el programa por una importante razón.

El viernes 27 de diciembre, Brunella Horna dio a conocer su decisión de dejar definitivamente el programa matutino 'América Hoy'. En un emotivo mensaje que tocó los corazones de sus compañeros y espectadores, la empresaria explicó entre lágrimas que, después de un año difícil, decidió renunciar al conocido magazine.

“América Hoy va a seguir dando alegría, pero sin mí, este 2025 no voy a continuar con ustedes. Ha sido una decisión bien complicada para mí”, expresó Brunella Horna antes de detallar la razón de drástica decisión.

¿Por qué Brunella Horna renunció a América Hoy?

“Este 2025 no voy a continuar con ustedes. Ha sido una decisión muy complicada, que vengo conversando desde el primer mes de este 2024. Cuando ingresé, pensé que podría manejarlo, porque tenía el apoyo de mi madre y mi esposo, pero es muy complicado. Tengo un bebito muy pequeño”, explicó Brunella Horna al señalar que su vida familiar la llevó a reflexionar sobre sus prioridades.



“Alessio es mi sueño cumplido. Me costó mucho tenerlo, no podía ser mamá, me tomó un año quedar embarazada y enfrenté amenazas de aborto. Amo ser mamá, es lo mejor que me ha pasado, y quiero disfrutarlo junto a él. No quiero perderme más de sus mañanas”, resaltó Brunella Horna, quien recordó los momentos difíciles que vivió durante su embarazo y el nacimiento de su hijo.

¿A qué se dedicará Brunella Horna tras dejar ‘América Hoy’?

Brunella Horna mencionó que su decisión también responde a su deseo de dedicar más tiempo a sus emprendimientos en Gamarra. La conductora señaló que manejar sus propios horarios le permitirá equilibrar mejor su vida profesional y personal, asegurándose de estar más presente en el crecimiento de su hijo Alessio.

“Quisiera dedicarme a mis negocios, trabajar desde casa y manejar mis tiempos. Desde julio conversé con papá Armando y ya teníamos esta decisión tomada. Me duele muchísimo, pero sé que es lo mejor para mi familia”, detalló Brunella Horna sobre lo que hará tras no continuar en ‘América Hoy’.