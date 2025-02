Chris Soifer desmiente a Christian Cueva y confirmó que sí tuvieron romance: ¿qué dijo?

Chris Soifer y Christian Cueva tuvieron un romance hace 10 años. Foto: Instagram

La exchica reality Chris Soifer sorprendió a todos al pronunciarse sobre las recientes declaraciones de Christian Cueva.

Chris Soifer, conocida por su participación en realities, generó polémica entre sus seguidores al confirmar, durante un en vivo, que conoce a Christian Cueva, a pesar de que el futbolista lo haya negado en una entrevista con Andrea Llosa.

Con un tono calmado, Soifer aseguró que no tiene interés en ocultar lo sucedido ni en entrar en polémicas. "Él tendrá sus razones, o sea, sabrá qué historia quiere contar. Y está bien, no tengo por qué negarlo ni reafirmarlo, lo que él diga, está perfecto", afirmó con seguridad.

PUEDES VER: Christian Cueva rompió su silencio y habló sobre el supuesto saliente de Pamela López

¿Qué dijo Chris Soifer sobre Christian Cueva?

La modelo explicó que la relación con Cueva ocurrió hace diez años y no ve necesario hablar del tema en la actualidad. "Imagínense, si no lo mencioné hace diez años, ¿qué sentido tiene hacerlo ahora?", comentó. Además, dejó claro que no tiene ningún comentario negativo sobre Pamela Franco, actual pareja de Cueva.



(Fuente: RicLaTorre)

Las declaraciones de Soifer han generado controversia, ya que contradicen directamente lo dicho por el futbolista en su entrevista. "Sí lo conozco, no tengo por qué negarlo. Fue hace diez años y pasó tal como lo mencioné", aseguró Soifer, añadiendo que no le afecta que Cueva niegue el vínculo, pero defendiendo su versión con firmeza.

Christian Cueva negó relaciones clandestinas

Christian Cueva rompió su silencio sobre aspectos de su vida personal en una entrevista con Andrea Llosa, emitida el lunes 27 de enero durante el estreno de la séptima temporada del programa. Durante la conversación, el futbolista de Cienciano habló sobre el fin de su matrimonio con Pamela López, madre de sus tres hijos, y abordó los rumores relacionados con presuntas infidelidades.

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista ocurrió cuando Cueva negó haber mantenido romances secretos. Aunque reconoció haber interactuado con mujeres que, según él, “no debió frecuentar”, rechazó tajantemente cualquier relación íntima con figuras conocidas como Rosángela Espinoza, Macarena Gastaldo, Melissa Klug y Chris Soifer.