Cueva rompió su silencio tras enterarse que Pamela López salió a pasear con sus hijos y su nueva pareja

¿Christian Cueva se molestó? Pamela López fue captada paseando con sus hijos y su nueva pareja Paul Michael causando controversia en redes.

El lunes 21 de abril, el programa Magaly TV La Firme mostró imágenes de Pamela López disfrutando un fin de semana con sus hijos en un campo recreacional. Lo que más sorprendió fue que Paul Michael, quien sería su nueva pareja, también estuvo presente. Al enterarse de esto, Christian Cueva decidió pronunciarse, ya que sus hijos habrían conocido al saliente de su mamá.

¿Qué dijo Cueva sobre el paseo de sus hijos con la nueva pareja de Pamela López?

Una periodista del programa 'Todo se filtra' contactó al futbolista para preguntarle su opinión sobre este encuentro. Aunque, según Pamela, les presentó a Paul Michael solo como un amigo, la situación generó comentarios en redes sociales y levantó sospechas.

Christian Cueva aclaró que no está al tanto de lo que ocurre. “La verdad yo desconozco todo, en realidad no sé qué está pasando, pero yo... Me disculparás, ya de estos temas no los hablo, no los toco y cualquier cosa, mi abogado se presentará, dirá él las cosas, en lo particular estoy... desligado un poco de estas cosas porque quiero tener la calma para mí, para mis hijos o de mi lado para estar bien con mi trabajo”, explicó, dejando en claro que prefiere mantenerse al margen.

Cuando le preguntaron si le preocupaba la seguridad de sus hijos, Cueva fue directo: “Yo te voy a ser honesto, lo primero que voy a hacer es tratar de sanar con mis hijos y poder estar bien con ellos. No te puedo hablar de terceras personas. En la vida pasan muchas cosas, lo único que puedo decirte es eso”, respondió, sin entrar en detalles sobre Paul Michael.



Pamela López se defiende de críticas

Luego de recibir críticas por haber reunido a sus hijos con el exsalsero Paul Michael, Pamela López aclaró que no fue algo planeado. “Lo he presentado a mis hijos como un amigo, pero fue circunstancial porque ese día hicimos contenido”, explicó la trujillana.

López también negó que su acompañante esté dependiendo económicamente de ella. Aseguró que todos pagaron su entrada al parque recreacional. “Cada quien pagó su entrada (...) la entrada no es cómoda. Yo cubrí las necesidades de mis hijos, mi nana y yo, que somos cinco”, detalló, respondiendo a quienes cuestionaron los gastos del paseo.