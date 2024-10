Histórica integrante de 'Combate' dio a luz su segundo bebé FOTO

Histórica participante de 'Combate' dio a luz su segundo bebé. Foto: ATV

¿De quién se trata? Una ex combatiente emocionó a todos sus miles y miles de seguidores al compartir la noticia. Conoce los detalles.

'Combate' fue uno de los programas de competencias más sintonizados hace varios años atrás. En el show se dieron a conocer varios participantes que en la actualidad son parte de la farándula mientras que otros al salirse optaron por alejarse de las pantallas.

Una de ellas fue Lisset Lanao, recordada por su destacada participación en el mencionado espacio, quien hace poco ha dado la bienvenida a su segundo bebé, emocionando a sus seguidores con la feliz noticia.

La exintegrante de 'Combate' ha mantenido una vida más privada en los últimos años y ha compartió los detalles del nacimiento de su hija a través de su cuenta de Instagram, donde expresó su felicidad y agradecimiento por este nuevo capítulo en su vida.



(Foto: Instagram)

En una emotiva publicación en sus historias, Lisset Lanao publicó una tierna fotografía desde el hospital, donde se la ve acompañada de su pareja y su bebé recién nacida: "Bienvenida hijita", fue el mensaje que dijo la influencer y excombatienete.

¿Qué dijo Lisset Lanao tras dar a luz por segunda vez?

"Estoy agotada. Muerta. Me muero de sueño", dijo Lisset Lanao tras dar a luz por segunda vez. Asimismo, comentó que contestará a los mensajes que le han enviado. "Ténganme paciencia que no podré leer todos sus mensajes por ahora. Ya cuando me den de alta los iré leyendo y respondiendo".

¡Escucha Radio Planeta, tu música en inglés y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!