Rosángela Espinoza quiso burlarse de Melissa Loza y María Pía Copello, pero revelan su verdadera edad

Rosángela Espinoza criticó a Melissa Loza y María Pía Copello por su edad, pero revelan cuántos años tiene. Foto: captura EEG

¿Tanto? Rosángela Espinoza enciende 'Esto es guerra'; sin embargo, quedó al descubierto cuando se reveló su verdadera edad.

Rosángela Espinoza ha vuelto a generar controversia en el programa de competencia 'Esto es guerra', esta vez apuntando sus críticas hacia Melissa Loza y la conductora invitada María Pía Copello.

Durante un reciente episodio del reality, 'La chica selfie' lanzó comentarios que insinuaban que la edad y físico era relevante, y que María Pía suele "bajársela" cuando llega a cierta época. Sin embargo, lo que parecía un simple comentario encendió una gran polémica cuando la verdadera edad de la también modelo fue revelada.

Este intercambio de palabras viene desde emisiones anteriores, sobre todo, entre Rosángela Espinoza y Melissa Loza. No obstante, esta vez fue con la ex animadora infantil. "De grande quiero ser como ellas [Melissa Loza y Karen Dejo]. La edad es un número. Uno cuando llega a una edad, uno se va bajando los años, ¿no, María Pía?", expresó la influencer.



La presentadora de 'Mande quien mande', que estaba reemplazando a Renzo Schuller, no tardó en responder: "Yo toda la vida he dicho mi edad. En cambio tú, te preguntan 'qué edad tienes' y dices 'treinta y tantos'. No te gusta envejecer. Y fastidias a Melissa y a Karen como si nunca fueras a llegar o como si tuvieras 20 años y; sin embargo, estás a seis años nada más".

¿Qué edad tiene Rosángela Espinoza?

Rosángela Espinoza es una de las competidoras más reconocidas de 'Esto es guerra' y tiene actualmente 35 años de edad. Esta revelación ha causado revuelo en redes sociales. La diferencia de edad entre 'la chica selfie' y Melissa Loza solo es de seis años, ya que la popular 'diosa' posee 41.

¿Quién es el enamorado de Rosángela Espinoza?

Hasta donde se conoce Rosángela Espinoza no tiene enamorado. No obstante, está siendo vinculada sentimentalmente con Piero Arenas, otro competidor de 'Esto es guerra', con quien viene grabando varios videos de TikTok.

