Christian Cueva grita su amor por Pamela Franco con este mensaje en redes

Fluye el amor entre Christian Cueva y Pamela Franco. Foto: Instagram

Se derrite por ella. El futbolista usó sus redes sociales para dedicarle un tierno mensaje a Pamela Franco.

Están más que enamorados y ya no lo ocultan. Hace unas semanas, Christian Cueva y Pamela Franco hicieron pública su relación amorosa y desde entonces no han dejado de mostrarse juntos en eventos ni en redes sociales. Por ello, el futbolista no dudó en dedicarle a la cantante un amoroso mensaje a través de su Instagram.

¿Qué le dijo Cueva a Pamela Franco?

En entrevista con Radiomar, el exseleccionado peruano no tuvo reparos en llenar de elogios y destacar las virtudes de Pamela Franco. Sin embargo, esta vez quiso utilizar sus redes sociales para dedicarle palabras de amor.

"El amor es darle al otro la posibilidad de que sea la persona que es y no la que el resto espera que sea", es el mensaje que está acompañado de una fotografía en donde Cueva toma de la mano a la intérprete de 'Dile la verdad'.



(Foto: Instagram)

Fans reaccionan a amoroso mensaje de Cueva

"Él está muy enamorado, se ve que la quiere mucho", "No somos nadie para juzgar, si en ellos hay amor de verdad", "Qué bello mensaje para Pamela. Que sean muy felices sin importar lo que el resto diga", son algunos de los comentarios de los usuarios sobre el mensaje del futbolista dedicado para Pamela Franco.

¿Christian Cueva se hará tatuaje por Pamela Franco?

Christian Cueva fue consultado sobre el tatuaje que se realizó Christian Domínguez con la cara de Pamela Franco. El futbolista indicó que prefiere no opinar de terceros. No obstante, al ser consultado sobre si se haría un tatuaje con el nombre de Pamela Franco, respondió: "¿Por qué no podría pasar? Yo creo que es parte de ello. Si se da, bien."

