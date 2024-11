Pamela Franco habló sobre polémica ecografía y desmiente embarazo de Christian Cueva

Pamela Franco expresó su sorpresa al ser consultada sobre la foto que la muestra con una ecografía en la mano. Foto: Radiomar

En las últimas horas se ha hecho viral una fotografía que muestra a Pamela Franco con una ecografía en la mano. En exclusiva, la cantante habló al respecto.

Gran revuelo ha causado, en los últimos días, las recientes imágenes en donde se puede ver juntos a Pamela Franco y Christian Cueva en las presentaciones de la cantante del pasado jueves 31 de octubre. Ante ello, se han generado nuevos rumores sobre la cantante y el futbolista que la propia intérprete de ‘Dile la verdad’ ha decidido aclarar.

En una entrevista para Radiomar, Pamela Franco fue consultada sobre las imágenes que ha mostrado el programa América Hoy y el diario Trome se le ve a la cantante con una ecografía en la mano.

PUEDES VER: Pamela Franco confesó cómo se siente cuándo está cerca de Christian Cueva VIDEO

Pamela Franco respondió sobre foto donde aparece con ecografía en la mano

Pamela Franco expresó su sorpresa al ser consultada sobre la polémica imagen que se ha hecho viral en redes sociales. No obstante, al ver la fotografía, sonrío y dijo que se trata de la ecografía de su hija Catalina.



(Fuente: Radiomar)

“Esa ecografía es de mi Cata. Estuve ayer y una persona me la pidió en un momento para hacerle un cuadro. Yo no recordaba que se la había dejado y me la devolvió ayer”, aclaró Pamela Franco. Descartando de esta manera un posible embarazo.

PUEDES VER: Christian Cueva y su sorprendente respuesta cuando le preguntaron por Pamela Franco

Pamela Franco y Christian Cueva se dejaron ver juntos en la ‘Rumba del terror’

El último fin de semana, Pamela Franco y Christian Cueva llamaron la atención de todos tras mostrarse juntos por primera vez en público. En la ‘Rumba del terror’ de Radiomar, el futbolista se mostró como un fan más de la cantante y luego en otra presentación se subió al escenario para cantar junto a ella.

¡Escucha Radio Planeta, tu música en inglés y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!