Así respondió Miguel Trauco a Dalia Durán tras polémicos comentarios en 'El valor de la verdad'

Miguel Trauco respondió a Dalia Durán tras revelaciones en el programa de Beto Ortiz. Esto publicó el futbolista.

Dalia Durán sorprendió con una confesión inesperada en 'El valor de la verdad', asegurando que el futbolista Miguel Trauco intentó conquistarla con mensajes, regalos y hasta fotos íntimas. La reacción del jugador no se hizo esperar.

Mientras Dalia detallaba en televisión el contacto que tuvo con el actual jugador de Alianza Lima en 2021, el defensa nacional publicó una historia en Instagram que muchos interpretaron como una respuesta directa, y bastante sarcástica.

¿Qué dijo Dalia Durán sobre su vínculo con Miguel Trauco?

Durante su participación en el programa conducido por Beto Ortiz, la modelo cubana y expareja de John Kelvin contó que Miguel Trauco la contactó por redes sociales poco después del escándalo que protagonizó el cantante. Según Durán, el futbolista se mostró atento, pero con intenciones claras.

“Cuando sale el primer ampay de John Kelvin en provincia, Trauco me escribe por Instagram solidarizándose. ‘He visto esto que ha sucedido, pucha, me imagino cómo debes estar’, me decía”, relató.



La también influencer mencionó que el jugador fue su vecino en Lima y que tras intercambiar mensajes, comenzó a recibir videollamadas, propuestas de encuentros y regalos. “Me decía que vaya al hotel del aeropuerto para recoger los regalos que él me traía de Brasil”, señaló.

Sin embargo, lo que más llamó su atención fue una foto íntima que reveló un detalle inesperado: “Yo soy muy detallista, todo entra por los ojos. Me fijé en un detalle mata pasiones total. Había un dedito del pie”, comentó entre risas. Ante esto, Ortiz bromeó: “Todo futbolista tiene pie de atleta”, a lo que Dalia replicó: “Bueno, pero que se lo cure, hay medicamentos. Para eso hay tratamiento y tienen la plata para hacerlo”.

A pesar del contacto frecuente, Durán fue enfática: “No era mi tipo”, dijo, asegurando que no llegó a encontrarse con el futbolista. La comunicación, según contó, se detuvo cuando la esposa de Trauco descubrió las conversaciones.

¿Cómo reaccionó Miguel Trauco tras las declaraciones?

Mientras el programa aún se emitía, Miguel Trauco subió a sus historias de Instagram una fotografía aparentemente casual, pero cargada de mensaje. En la imagen se ve al futbolista recostado en la cama, con el pie en primer plano y la palabra “Curadito” escrita encima.

Lo más llamativo fue que en el fondo se puede distinguir la transmisión de 'El Valor de la Verdad', lo que fue interpretado como una indirecta con humor al comentario de Dalia sobre sus pies. Aunque el futbolista no ha dado declaraciones, su publicación fue vista como una respuesta sarcástica.

