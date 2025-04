Darinka Ramírez respondió a Jefferson Farfán con fuertes declaraciones

Darinka Ramírez y Jefferson Farfán tiene una hija en común de 2 años. Foto: Instagram/Magaly TV

La modelo Darinka Ramírez expone en televisión nacional a Jefferson Farfán y deja en evidencia las contradicciones del comunicado de la ‘Foquita’.

El último viernes, el exfutbolista Jefferson Farfán sorprendió a todos al publicar un comunicado en donde señalaba como falsas las afirmaciones que había realizado Darinka Ramírez, madre de su última hija, en su denuncia policial por violencia psicológica.

En este sentido, Darinka Ramírez ha decidido salir nuevamente al frente para responderle con todo a Jefferson Farfán. Sin embargo, esta vez la modelo, por primera vez, contó su verdad en el programa de Magaly Medina.

PUEDES VER: Darinka Ramírez reveló detalles desconocidos de su relación con Jefferson Farfán

¿Cuál fue la respuesta de Darinka Ramírez a Jefferson Farfán?

Darinka Ramírez, madre de la hija menor de Jefferson Farfán, sorprendió al revelar que seguía teniendo encuentros íntimos con el exfutbolista mientras criaban juntos a su hija. “Me visitaba en las noches y teníamos intimidad”, confesó la joven influencer de 26 años en una entrevista con Magaly Medina.

En una entrevista con Magaly TV, Darinka Ramírez detalló el incidente que la impulsó a denunciar a Jefferson Farfán por violencia psicológica, según el adelanto deel programa. Ramírez narró que el conflicto se originó cuando le pidió a Farfán que tuviera cuidado mientras jugaba con su primo cerca de la bebé. "Empezó a jugarse de manos con su primo, y yo le pedí que tuviera respeto en el área donde estaba la bebé. Eso fue suficiente para que se levantara agresivo y me gritara ‘¡Lárgate!’. Me empezó a reclamar por el departamento, diciéndome: ‘Tú no estás acostumbrada a vivir así’”, explicó.

Además, Ramírez recordó un episodio muy doloroso cuando su hija tuvo un accidente en casa. "Mi hija se cayó de la cama y se hizo una herida en la boca, se le hinchó. Me desesperé y lo llamé llorando a las 2 de la mañana. Me contestó, pero solo me mandó a una farmacia de 24 horas. Ni siquiera quiso verla", declaró.



(Fuente: Magaly TV)

El comunicado publicado por Jefferson Farfán

En el comunicado, además de negar rotundamente las acusaciones, Jefferson Farfán aseguró que hará uso de todos los mecanismos legales disponibles para defenderse. “No solo me defenderé con pruebas, sino que ejerceré plenamente todas las acciones que la ley me confiere”, sostuvo el exfutbolista, dejando entrever que tomará acciones legales contra su expareja.

También se refirió a la relación que sostuvo con Darinka, contradiciendo su versión inicial. “Conocí a la señora Ramírez el año 2022, cuando ya vivía en Lima. Es falsa su afirmación de habernos conocido el 2020, por lo que deberá probarlo”, aclaró, indicando que las fechas señaladas por la denunciante no coinciden con la realidad.