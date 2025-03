¿Cuánto cobró Pamela López para sentarse en sillón de ‘El valor de la verdad’? Esto reveló Beto Ortiz

Pamela López en el ‘El valor de la verdad’ será emitido este domingo 9 de marzo. Foto: captura 'El valor de la verdad'.

‘El valor de la verdad’ regresa luego de varios años y muchos se preguntan cuánto dinero recibió Pamela López para contar su verdad.

El retorno del programa ‘El valor de la verdad’ ha generado gran expectativa en el mundo del espectáculo peruano, y la elección de Pamela López como su primera invitada ha causado aún más revuelo. La esposa de Christian Cueva ha estado en el ojo público recientemente debido a su relación con el futbolista y las controversias en las que se ha visto envuelta.

A través de su cuenta de Instagram, Beto Ortiz anunció que Pamela López será la primera en sentarse en el famoso sillón rojo. El periodista compartió una fotografía donde aparece junto a la influencer trujillana en el set del programa. No obstante, luego también ha compartido adelantos de las preguntas que responderá.

¿Cuánto cobró Pamela López por estar en ‘El valor de la verdad’?

En una entrevista con Infobae, el conductor de ‘El valor de la verdad’, Beto Ortiz, contó que el regreso del programa se dio tras varias negociaciones entre la productora Infinito, liderada por Susana Umbert, y Panamericana TV. También confesó que desde el año pasado estaba decidido a retomar el formato.

Asimismo, Beto Ortiz también reveló cuánto cobró Pamela López por sentarse en el sillón rojo de ‘El valor de la verdad’. “El invitado cobra lo que gana”, aclaró el conductor, refiriéndose al premio de 50 mil soles que los concursantes pueden obtener si responden correctamente todas las preguntas del programa.



(Foto: Beto Ortiz)

“La primera invitada se lleva lo que gana, al igual que la última. Si no gana nada, no se lleva nada. El premio es de 50 mil soles, así que, si tuviera que pagarles por participar, tendría que tener al menos 200,000 soles disponibles. No, no hay dinero extra para pagarles solo por estar allí”, explicó Beto Ortiz, dejando en claro que no se otorgan compensaciones adicionales a los participantes.

Las preguntas que responderá Pamela López en ‘El valor de la verdad’

En el adelanto presentado por Beto Ortiz, se pueden escuchar algunas de las preguntas más difíciles que Pamela López enfrentará durante la entrevista. Una de ellas es: “¿Cuántas veces te agredió Christian Cueva?”, a lo que ella responde con firmeza: “Fueron muchas (...) Siento que me agarra el cabello y me arrastra, casi siempre era porque estaba tomado”.

El avance también expone otros temas polémicos relacionados con el futbolista. Entre las interrogantes, destacan: “¿Christian Cueva metía a Pamela Franco en las concentraciones?” y “Se fueron juntos a un Airbnb”. Además, hablará de los chats subidos de tono entre Melissa Klug y Cueva.