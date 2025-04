Esto es guerra: Israel Dreyfus encendió las redes al confesar que no quiere tener hijos

Declaraciones de Israel Dreyfus causan controversia en redes. Foto: captura YouTube

El chico reality Israel Dreyfus ha causado polémica en redes al afirmar que está decidido a no tener hijos. ¿Qué dijo? Te lo contamos

Israel Dreyfus, integrante del reality ‘Esto es guerra’, sorprendió al contar en una entrevista en el podcast de Giancarlo Granda que no tiene planes de ser papá. Sus palabras no pasaron desapercibidas y rápidamente generaron todo tipo de opiniones en redes sociales, donde usuarios debatieron sobre su forma de pensar respecto a tener hijos.

Israel Dreyfus explicó por qué no quiere ser papá

Dreyfus explicó que, aunque los hijos pueden ser una bendición para muchas personas, no lo considera necesario en su vida. “Si tú quieres vivir tu vida feliz con tu pareja, el hijo es un factor muy importante. Hay personas a las que las hace más felices o las hacen infelices porque empiezan los problemas”, afirmó.

Cuando le preguntaron si le temía a la soledad, Israel Dreyfus respondió: “Yo nací solo, hermano. Me voy a morir solo también”. Para él, la compañía no tiene que venir necesariamente de un hijo, y no descarta otras formas de entregar amor en el futuro. “El día que quiera darle la oportunidad a alguien y quererle cambiar la vida. Por último, adopto pues como Angelina Jolie”.

El chico reality también criticó a quienes tienen hijos pensando en quién los cuidará cuando sean mayores. “Mucha gente tiene hijos con la mentalidad de quién me va a cuidar. Trabaja, sácate la mierda toda tu vida para que cuando seas viejo tengas como pagarte una nana”, expresó.



(Fuente: Podcast 'Tiempo Muerto')

Declaraciones de Israel Dreyfus causan controversia en redes

Las declaraciones de Israel Dreyfus han generado diversas reacciones en redes sociales, donde muchos aplauden su sinceridad, mientras que otros usuarios han cuestionado su opinión sobre la paternidad.

“Quién no tiene hijos, jamás entenderá ese amor y desprendimiento”, “Cada uno elige como desea ser feliz, si él cree que puede ser feliz sin tener hijos, está en todo su derecho”, “Nunca conocerá el abrazo más tierno que te puede dar un hijo”, “Yo sí te aplaudo, hay mucha gente irresponsable que tienen un montón de hijo y luego no los pueden mantener”, fueron algunos de los comentarios.