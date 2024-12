Gabriela Serpa rompe en llanto y deja el set de los 'urracos' por comentarios inapropiados

Gabriela Serpa vivió incómodo momento con los 'urracos'. (Foto: redes sociales/ 'Poco floro')

Las redes estallaron en contra de los 'urracos' por sus palabras inapropiados hacia Gabriela Serpa. ¿Qué pasó? Te lo contamos.

Durante su participación en el podcast 'Puro Floro', conducido por Otto Díaz, John Tirado y Gianfranco Pérez, Gabriela Serpa, actriz de JB en ATV, enfrentó un incómodo episodio que la llevó a abandonar el set en lágrimas. Lo que comenzó como una conversación sobre su carrera y vida personal se tornó en un momento tenso e inesperado.

¿Por qué Gabriela Serpa abandonó el podcast de los 'urracos'?

La actriz Gabriela Serpa fue invitada al programa Puro Floro la noche del 18 de diciembre para hablar sobre sus proyectos y vida sentimental. Sin embargo, la entrevista tomó un giro desafortunado cuando Gianfranco Pérez introdujo detalles privados sobre Gonzalo Méndez, expareja de Serpa, generando incomodidad en la actriz.

El mencionado ‘urraco’ reveló haber obtenido conversaciones y fotografías privadas relacionadas con Gabriela Serpa y su expareja. Incluso, compartió fragmentos de dichas conversaciones, destacando un comentario despectivo sobre la vida íntima de la actriz, lo que generó un evidente malestar en ella.

(Fuente: 'Poco Floro')

Pérez llegó a afirmar: "La chica más guapa del Perú le dice a su enamorado que no rinde (sexualmente)". Aunque Gabriela intentó responder con una sonrisa forzada diciendo: “Esto me ha sacado de cuadro, no hablaré de esto”, el ambiente se tornó más tenso.

A pesar de no querer seguir hablando sobre el tema, los conductores de ‘Poco floro’ continuaron con las desafortunadas bromas. "Pero ya está en Telegram", "Si ya está", "Gabriela te pido disculpas, yo admiro cada célula de tu cuerpo", se les escuchó decir.

"O sea, ¿por qué? ¿Porque hago mi calendario y salgo en hilo, ustedes creen que pueden tratarme como cualquier cosa?", respondió Serpa, quien, entre lágrimas, abandonó el set.

‘Urracos’ se disculpan con Gabriela Serpa

Frente a la ola de críticas recibidas tanto en el chat en vivo como en las redes sociales y en los comentarios de la transmisión, los conductores ofrecieron disculpas al finalizar el programa. Gianfranco Pérez trató de justificar el incidente afirmando: "No supimos manejar el límite del humor", mientras que Otto Díaz expresó: "Queremos disculparnos públicamente si nuestras bromas fueron inapropiadas. Mil disculpas, Gabriela, y gracias por aceptar nuestra invitación".

