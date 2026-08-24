Grimaldo tildó de 'mentirosa' a Carla, novia de pareja, y reveló qué ocurrió entre ellos

Alonso Grimaldo negó ser gay y contó detalles de su ampay con Carla. (Foto: Carla Campos / Instagram)

'Grimmy' respondió a las declaraciones de Carla, novia de Curwen, además contó su versión sobre lo ocurrido la noche del polémico ampay.

Alonso Grimaldo contar su verdad luego de las declaraciones de Carla Campos-Salazar, pareja de Curwen, tras el ampay que generó una ola de críticas en redes sociales, porque la influencer está comprometida con el periodista.

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Alonso Grimaldo desmiente a Carla Campos-Salazar

El joven compartió un video en sus redes sociales para rechazar las declaraciones de Carla, quien aseguró que lo veía como una 'hermana', y responder a quienes comenzaron a cuestionar su orientación sexual.

"No soy gay, que quede claro", expresó Grimaldo, conocido como 'Grimmy', dejando clara su posición frente a los rumores que surgieron después de las declaraciones de Carla Campos - Salazar.

(Foto: Cardio Social / Youtube)

Alonso Grimaldo contó su verdad sobre el ampay

Alonso habló sobre lo ocurrido durante la noche del ampay en una entrevista con el canal digital Cardio Social. Al ser consultado por las imágenes, respondió: "Sobre la situación es, bueno, lo que se vio", dando a entender que sí hubo un beso con Carla.

Grimaldo también aclaró que no tenía ningún tipo de vínculo con Curwen antes del escándalo. "La verdad no, no lo conocía. Bueno, Carla sí", manifestó. Cuando le preguntaron si después de lo ocurrido llegó a conocerlo, fue tajante: "No tampoco".

De esta manera, Alonso Grimaldo dio su versión sobre la polémica y aseguró que su relación con Carla se limitó a la amistad y el compañerismo, mientras el caso continúa generando comentarios en redes sociales.