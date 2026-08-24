Ricardo Mendoza le declaró su amor a Katya Mosquera en su boda y terminó entre lágrimas

Ricardo Mendoza y Katya se irían de luna de miel a Japón y Corea del Sur. (Crédito: Carlos Salazar)

Ricardo Mendoza protagonizó uno de los momentos más emotivos de la ceremonia al dedicarle unas palabras y una canción especial a Katya Mosquera.

Ricardo Mendoza y Katya Mosquera contrajeron matrimonio civil el sábado 22 de agosto tras meses de relación. La ceremonia se realizó en la casa que ambos compraron y remodelaron para convertirla en su hogar.

La boda fue presidida por el alcalde de San Miguel, Eduardo Bless, y contó con la presencia de 75 familiares y amigos cercanos. La celebración tuvo flores blancas, una cúpula dorada y música de violín.

Ricardo Mendoza y Katya Mosquera planearon su boda en un mes

La pareja contó que organizó la boda en apenas tres semanas, luego de revisar sus agendas y encontrar un sábado libre antes de que Ricardo iniciara una intensa temporada de giras. "Quisimos tener una entrada genuina, sin coreografías, sin baile de entrada ni protocolos; solo fuimos nosotros recibiendo el cariño de cada uno de nuestros invitados", señalaron.

Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando Ricardo le dedicó a Katya una versión especial de 'Ahí estabas tú', de Carín León. El comediante preparó la presentación durante varias semanas y no pudo contener las lágrimas mientras cantaba.

Durante sus votos, Ricardo Mendoza le expresó a Katya lo importante que es en su vida. "Te amo y has cambiado toda mi vida para siempre y para bien", le dijo. Ella, visiblemente emocionada, le respondió: "Es el día más feliz de mi vida".

(Foto: Carlos Salazar)

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La pareja también habló sobre el significado de este nuevo capítulo. Ricardo resumió sus sentimientos con una emotiva frase: "Katya significa que todo comienza de nuevo, bonito y hermoso. Y significa que es donde quiero terminar también. Es el inicio y el fin, el alfa y el omega".

Ahora, Ricardo y Katya comienzan una nueva etapa junto a sus hijos. Además, tienen previsto celebrar una boda religiosa cuando su pequeño Cristóbal sea más grande y planean realizar su luna de miel en Asia, con Corea del Sur y Japón entre sus destinos soñados.