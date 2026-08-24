Carla Campos habló tras el ampay: negó infidelidad a Curwen y aclaró vínculo con Alonso Grimaldo

Carla Campos niega engaño a Curwen. Foto: Instagram

Luego de una semana de permanecer en silencio, Carla Campos-Salazar decidió pronunciarse sobre el ampay de Magaly Medina.

Por primera vez desde que se difundieron las polémicas imágenes, Carla Campos-Salazar decidió hablar frente a cámaras y negó haberle sido infiel a su pareja, Víctor Caballero, más conocido como Curwen. A través de un video publicado en Instagram, la joven respondió a los cuestionamientos que surgieron luego de que ‘Magaly TV La Firme’ la mostrara junto a Alonso Grimaldo en una discoteca de Miraflores.

Carla Campos niega engaño a Curwen

Carla explicó que su relación con Alonso Grimaldo viene desde hace varios años y aseguró que únicamente son amigos. “Yo conozco a Grimmy hace muchos años. La verdad es que somos amigos hace bastantes años y desde entonces siempre hemos salido a fiestas, a reuniones juntos”, manifestó. Además, dejó en claro que esta amistad siempre ha sido conocida por las personas de su entorno.

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Sobre lo que ocurrió aquella noche, Carla Campos-Salazar aseguró que no pasó nada entre ellos y que simplemente estaban bailando. “¿Qué pasó esa noche con Grimmy? Nada, nada. Estábamos bailando como siempre lo hemos hecho, como siempre ha sido la dinámica de nuestra amistad”, explicó la joven tras la controversia.

Sin embargo, Carla reconoció que debió mantener cierta distancia debido al momento que atraviesa en su relación. “Acepto totalmente mi error aquí. No debí tomar ese tipo de distancia con un amigo y menos en un momento como el que estoy viviendo ahora. No ha habido ninguna infidelidad, no hubo ningún beso. Yo nunca he tenido nada con ese hombre”, puntualizó.



(Fuente: Instagram)

¿Qué dijo Carla Campos sobre la reacción de Curwen?

Sobre la reacción de su pareja, Carla aseguró que Curwen conoce desde hace tiempo cómo es su vínculo con Alonso Grimaldo y sabe que ambos mantienen una amistad de varios años. “¿Víctor sabe todo esto? Sí, él sabe todo esto, él sabe toda la verdad y por eso ha estado haciendo su show. Ese hombre es un mercenario, ustedes ya lo conocen. Y Víctor conoce a Grimmy solamente porque yo siempre le he hablado de él y sabe que somos amigos hace mucho tiempo”, declaró.