Hugo García e Isabella Ladera enternecieron las redes con la revelación del género de su bebé

Hugo García e Isabella Ladera tendrán un niño. Foto: Instagram

A través de sus redes sociales, el exintegrante de ‘Esto es guerra’ Hugo García y su pareja Isabella Ladera compartieron este momento con sus fans.

Este lunes 6 de abril, Hugo García e Isabella Ladera terminaron con la intriga y dieron a conocer el género de su primer bebé juntos. A través de sus redes sociales, la pareja publicó un video y varias fotos llenas de emoción, donde se ve el momento clave de su “gender reveal”: al cortar la torta, el relleno de color celeste confirmó que tendrán un niño.

Hugo García e Isabella Ladera tendrán un niño

El anuncio llegó acompañado de un mensaje que refleja su felicidad y lo especial de este momento: “Se viene nuestro campeón mundial. Gracias Dios”. De esta manera, Hugo e Isabella hicieron oficial la noticia con una emotiva sesión de fotos, luego de varias semanas de generar expectativa entre sus seguidores.

En las imágenes también aparece Mía, la hija mayor de Isabella, quien forma parte importante de esta nueva etapa familiar. Todos lucen vestidos de blanco y rodeados de elementos deportivos como pelotas, juguetes y detalles de autos, haciendo referencia a la pasión de Hugo por el deporte y a la ilusión que tienen por su hijo.

“Los sueños sí se cumplen”, escribió Isabella en la publicación, que en poco tiempo se llenó de miles de ‘me gusta’ y comentarios. Amigos, seguidores y figuras del espectáculo como Natalia Segura, Ignacio Baladán, Korina Rivadeneira y Jota Benz no dudaron en felicitarlos por la llegada de su bebé.

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(Fuente: Instagram)

Isabella Ladera y el importante pedido a sus seguidores

Hace poco, Isabella Ladera se volvió tendencia en redes sociales tras hacer un pedido directo a sus seguidores. A través de un video en TikTok, la influencer pidió respeto al momento de tomarse fotos con ella, especialmente por su embarazo. “Jamás te voy a negar una foto, pero si hay algo que quiero pedirte es que no me toques la barriga, por favor”, expresó con firmeza ante la cámara.

Además, explicó cómo se siente cuando invaden ese espacio personal sin permiso. “Lo que yo siento en ese momento creo que es muy cercano, para no ofender a nadie, a una violación. No me gusta, me da una sensación terrible”, comentó, dejando claro su incomodidad.