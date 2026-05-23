Benny Blanco sorprendió al revelar quién es el 'crush' de Selena Gomez

Benny Blanco confesó que Paul Rudd es 'crush' de Selena Gomez. (Foto: Difusión)

Benny Blanco hizo inesperada confesión sobre Selena Gomez y un famoso actor. Las declaraciones sorprendieron a los fans.

Selena Gomez y Benny Blanco volvieron a convertirse en tema de conversación en redes sociales tras protagonizar un divertido momento durante el podcast 'Friends Keep Secrets'.

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Benny Blanco confesó que Paul Rudd es 'crush' de Selena Gomez

Todo ocurrió mientras Benny Blanco compartía una relajada conversación con Paul Rudd, famoso por interpretar a Ant-Man. Lo que parecía una entrevista normal terminó dando un giro inesperado cuando el productor decidió hablar sobre el “crush” de Selena.

Entre risas, Benny reveló frente al propio actor que Selena Gomez siempre ha sentido admiración por él. "Selena estaba superenamorada de él", comentó, sorprendiendo tanto a Paul Rudd como a los seguidores que veían el episodio.

Pero eso no fue todo. Benny también bromeó sobre la situación y lanzó un comentario que rápidamente se volvió viral: "Es el peor tipo por el que tu chica podría dejarte, porque es atractivo, divertido y dulce. Mírenme a mí", dijo entre carcajadas.

(Foto: Netflix/ Billboad)

El momento generó cientos de reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron la naturalidad y el sentido del humor de la pareja. Otros incluso señalaron que la reacción de Benny Blanco demuestra la confianza que mantiene con Selena Gomez.