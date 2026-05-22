Miley Cyrus recibió singular regalo de Beyoncé por su estrella en Hollywood

Beyoncé sorprendió a la cantante con un singular regalo por su estrella en Hollywood. (Foto: ¡HOLA!)

Beyoncé sorprendió a Miley Cyrus con inusual regalo por obtener una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Miley Cyrus está a punto de vivir uno de los momentos más importantes de su carrera. Este viernes 22 de mayo, la artista recibirá oficialmente su estrella en el icónico Hollywood Walk of Fame, un reconocimiento que inmortalizará su nombre en la historia de la cultura pop.

Ante ello, la intérprete de “Flowers” compartió en redes sociales algunos de los mensajes y regalos que ha recibido por parte de figuras de la industria musical. Sin embargo, el detalle que más llamó la atención fue el espectacular arreglo floral que le envió nada menos que Beyoncé.

Miley Cyrus recibió emotivo regalo de Beyoncé

La cantante de “Texas Hold ‘Em” acompañó las flores con una emotiva y divertida tarjeta que rápidamente se volvió viral entre los fanáticos. "Sé que mi compañera de aventuras puede comprarse sus propias flores, pero igual quería darte estas. Felicidades por tu estrella, es más que merecida", escribió Beyoncé, haciendo referencia al exitoso tema “Flowers” de Miley Cyrus.

El gesto emocionó a los seguidores de ambas artistas y volvió a demostrar la cercana relación que mantienen desde que colaboraron juntas en “II Most Wanted”, una de las canciones más comentadas del álbum Cowboy Carter.

(Foto: ¡HOLA! - Miley Cyrus PRESS)

Además, Miley Cyrus atraviesa una etapa especialmente importante en su carrera tras el reciente especial por el 20 aniversario de 'Hannah Montana', producción que la catapultó a la fama mundial. Ahora, con una estrella en Hollywood y el respaldo de grandes figuras como Beyoncé, la cantante consolida aún más su lugar como una de las artistas más influyentes de su generación.