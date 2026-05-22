Dua Lipa sorprende al incluir ‘Oye mi amor’ en su nuevo álbum ‘Live From Mexico’

Maná encabezará el cartel del Ohana Festival en California. Foto: Difusión

Fher Olvera vocalista de Maná aparece como el único artista invitado dentro del proyecto grabado durante la gira mundial de Dua Lipa.

Fher Olvera, vocalista de Maná, aparece como el único artista invitado dentro del nuevo álbum en vivo de Dua Lipa: Live From Mexico. ‘Oye mi amor’, uno de los temas más emblemáticos de la banda mexicana, fue elegido por la cantante británica para formar parte oficial del proyecto.

El dato resulta particularmente llamativo por una razón: además de convertir a Fher Olvera en el único featuring del disco, ‘Oye mi amor’ también es la única canción del álbum que no pertenece originalmente al catálogo de Dua Lipa.

“Cantar ‘Oye mi amor’ con una gran artista del calibre internacional como Dua Lipa fue algo muy especial. Es una canción emblemática para Maná y para nuestros fans en todo el mundo; ha sido parte fundamental de nuestra historia como banda. Ver cómo sigue cruzando generaciones e idiomas, y escucharla resonar en quienes no crecieron hablando español, es un orgullo inmenso para nosotros como mexicanos y para toda la música latina”, señaló Fher Olvera.

En otras palabras, la canción de Maná que ha marcado generaciones en todo el mundo latino terminó ocupando un lugar central dentro de la narrativa musical de una de las artistas más influyentes del pop actual.



(Foto: Difusión)

El movimiento ocurre, además, en un momento de fuerte presencia internacional para la agrupación mexicana.

El próximo junio, Maná formará parte de la inauguración de la 2026 FIFA World Cup, convirtiéndose en la única banda de rock presente en uno de los eventos deportivos y mediáticos más importantes del planeta. La participación de la agrupación tapatía en el arranque oficial del Mundial vuelve a colocar a una banda mexicana dentro de una plataforma global históricamente reservada para figuras de alcance masivo internacional.

A eso se suma otro momento clave para la banda: Maná encabezará el cartel del Ohana Festival en California junto a Pearl Jam. Se trata de uno de los festivales de rock más importantes de la escena internacional, fundado por Eddie Vedder y reconocido por reunir a algunas de las figuras más influyentes de la música anglo. Además, Maná será la única banda de habla hispana en esta edición.

La coincidencia no es menor: pop global, fútbol internacional y festivales anglos están colocando a Maná dentro de espacios culturales de alcance mundial.

Y eso cambia la conversación alrededor de la banda.

Durante años, el discurso alrededor de Maná se sostuvo desde el legado histórico del rock en español. Pero lo que está ocurriendo con la banda en los últimos años ya no tiene que ver con nostalgia; tiene que ver con vigencia cultural y presencia global activa.

El mundo no está mirando a Maná hacia atrás. El mundo sigue encontrando razones para traerlos al presente.