Ibai Llanos y su asombroso cambio físico: cuántos kilos bajó y cuál es su objetivo. (Foto: redes sociales)

El famoso streamer español Ibai Llanos ha sorprendido a todos sus seguidores con su radical cambio físico.

Hace 80 días, Ibai Llanos comenzó una transformación significativa en su vida después de varios intentos fallidos. Su cambio físico es notable, y ha estado documentando cada paso en su cuenta de TikTok. Con una comunidad de 20 millones de seguidores, comparte su evolución diaria y sus reflexiones personales. En su publicación más reciente, comparó una foto de 2022 con una actual, mostrando su progreso.

¿Cuántos kilos bajó Ibai Llanos?

El famoso creador de contenido siempre ha sido consciente de su sobrepeso y ha enfrentado críticas al respecto. Aunque solía tomárselo con humor, recibía constantes comentarios sobre su físico. Sin embargo, esta situación ha cambiado gracias a su determinación y al apoyo de su equipo.

Ibai Llanos ha logrado perder más de 40 kilos, reduciendo su peso de 170 kilos, que fue su máximo, a menos de 130. Siguiendo las recomendaciones de los especialistas, su objetivo es alcanzar al menos los 100 kilos. Este notable cambio en el streamer español ha generado numerosos comentarios en las redes sociales.

Ibai Llanos y su reflexión sobre su cambio físico

"Gracias por ayudarme a cambiar mi vida, mejorar mi salud y cambiar mis hábitos. Les quería agradecer y decirles que, si los he ayudado, me siento muy feliz y es algo de lo que más orgulloso estoy de todo lo que he hecho en mi vida en internet”, señaló Ibai tras resaltar que lo ha hecho por mejorar su salud.

El streamer mencionó actividades cotidianas que antes le resultaban imposibles y que ahora puede hacer con normalidad, como abrocharse el cinturón de seguridad en el coche, dormir sin una máscara (ya no experimenta asfixia), subir escaleras, atarse los zapatos y más. "Si me ven más feo o más guapo, me da igual. Salgo todos los días sin peinarme de casa y la ropa que utilizo es la que me regalan", expresó.

