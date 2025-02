Jefferson Farfán ninguneó a Mario Hart, y este le respondió con un curioso reto

La ‘Foquita’ y Mario Hart se dijeron de todo en redes sociales. Foto: captura YouTube/Instagram

La ‘Foquita’ no tuvo reparos en ningunear la carrera musical de Mario Hart, quien no se quedó callado y también le respondió.

El exfutbolista Jefferson Farfán no tuvo filtros al referirse a la carrera musical de Mario Hart. A través de sus redes sociales, el exfutbolista lanzó una irónica crítica al talento del exchico reality, asegurando que “canta bien feo”. Su comentario no pasó desapercibido y desató un divertido intercambio de mensajes entre ambos.

Todo comenzó cuando Mario Hart compartió una historia en Instagram en la que le recordó a Farfán que en el pasado lo invitaba a cantar en su famoso “búnker”, dejando en evidencia la ironía de la situación.

¿Qué se dijeron Jefferson Farfán y Mario Hart?

“Uno tranquilito en el sauna y...¿qué fue mano? (Jefferson Farfán). Ya te olvidaste cuando me pedías que vaya a cantar al búnker”, escribió Hart. Además, no perdió la oportunidad de bromear sobre las visualizaciones del programa del exfutbolista: “Veste malcriado... 2 vistas, dice. Te quiero, negrito”.



(Foto: Instagram)

Lejos de quedarse callado, la ‘Foquita’ le respondió con su habitual tono sarcástico, lanzando una nueva burla sobre la calidad musical de Hart. “Chato, seas malo pe, causa. Lo que tú tienes de vistas en 9 años, nosotros lo tenemos de éxito en 10 meses de programa, pero igual cantas bien feo”, replicó Farfán, provocando una ola de reacciones entre sus seguidores.

Mario Hart lanzó curioso reto a Jefferson Farfán

En tono de broma, el conductor de ‘Mande quien mande’ decidió desafiar a Jefferson Farfán a una tanda de penales. Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron las peculiares condiciones que Mario Hart impuso en caso de lograr atajar al menos tres tiros del exfutbolista.



(Foto: Instagram)

“¡Ya mucho bla bla bla! 10 penales, te tapo 3 y me das tu mionca nueva una semana y vuelves a bailar el Toto! 8 goles y te canto gratis en el búnker que tanto me has pedido!! ¿O te chupas, Jefferson Farfán?”, escribió Hart, dejando abierta la apuesta y provocando aún más comentarios de los usuarios.