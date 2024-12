Jefferson Farfán con Xiomy Kanashiro: ¿nueva pareja a la vista tras fotos filtradas?

Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro han despertado rumores de relación. (Foto: redes sociales)

No es la primera vez que el exjugador de la selección peruana es vinculado con la conocida bailarina.

Tras su mediática relación con Yahaira Plasencia, el exfutbolista Jefferson Farfán optó por disfrutar de su soltería, enfocarse en sus hijos y en su nueva faceta como conductor de su podcast ‘Enfocados’ en YouTube. Sin embargo, desde hace unos meses, se especula que la ‘Foquita’ estaría en una nueva relación amorosa.

Hasta hace unos meses, Jefferson Farfán no tuvo reparos en reconocer que mantenía una relación cercana con la bailarina Xiomy Kanashiro, pero aclarando que solo eran amigos. Sin embargo, los rumores de un romance entre ambos han continuado y ahora unas recientes fotografías de ambos han encendido las redes sociales.

PUEDES VER: Edison Flores fue captado rodeado de mujeres en fiesta sin Ana Siucho

¿Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro tienen un romance?

La aparición de unas imágenes que muestran a Jefferson Farfán asistiendo al quinceañero de la sobrina de Xiomy Kanashiro, realizado el pasado fin de semana, ha intensificado los rumores sobre un posible vínculo sentimental entre ambos.



(Foto: Instagram/ Facebook)

En las fotos, compartidas por uno de los proveedores de la celebración, se observa a la bailarina Xiomy Kanashiro enviando un mensaje de agradecimiento a la empresa. Lo que llamó la atención es que, en la misma cuenta, también se publicó una fotografía de Jefferson Farfán acompañado de un joven. No obstante, ante la polémica y las especulaciones generadas, la empresa optó por eliminar la imagen del exfutbolista.

¿Qué dijo Xiomy Kanashiro sobrino Jefferson Farfán?

El programa ‘Todo se filtra’ contactó a Xiomy Kanashiro para obtener más detalles sobre la supuesta asistencia de Jefferson Farfán a su evento familiar. Sin embargo, la bailarina evitó profundizar en el tema. "Bebé, no hablo de eso, es la vida de mi sobrina, ¿me entiendes? Bebé, no hablo de eso", respondió.

Cuando se le consultó si negaba la presencia del exfutbolista, la bailarina respondió: "No, no, no. Todo bien con él, nada que ver". Como se sabe, no es la primera vez que Kanashiro es vinculada sentimentalmente con Jefferson Farfán.

¡Escucha Radio Planeta, tu música en inglés y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!