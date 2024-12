'Al fondo hay sitio': Christian Thorsen no se guarda nada y critica a sus excompañeros

Christian Thorsen fue no de los actores más queridos por el público de 'AFHS'. (Foto: captura Instagram/América TV)

Christian Thorsen habló nuevamente sobre su paso por 'Al fondo hay sitio' y no tuvo problemas en expresar un fuerte comentario.

‘Al fondo hay sitio’ es una de las series más queridas de la televisión peruana. Christian Thorsen, con su personaje de Raúl del Prado, es uno de los más recordados por los fans que en reiteradas ocasiones han pedido que vuelva a la nueva temporada. Ante ello, el actor habló nuevamente al respecto.

Christian Thorsen habló de ‘Al fondo hay sitio’

Christian Thorsen recordó su experiencia en Al fondo hay sitio, destacando que fue invitado a la serie sin necesidad de realizar un casting. Según explicó, esto se debió a su previa colaboración con los mismos guionistas y productores en Mil oficios. "Efraín (Aguilar) me preguntó si quería participar, y le respondí que me parecía una idea estupenda", relató en una entrevista para Infobae.

En la serie, Thorsen dio vida a Raúl del Prado, el interés romántico de 'Charito' Gonzales, interpretada por Mónica Sánchez. Según el actor, la química entre los personajes y el contraste social entre ellos fueron claves para conectar con la audiencia. "Descubrieron una mina de oro al encontrar una razón creíble para que gente de clase media baja o baja estuviera metida en un ambiente de clase alta", comentó



Christian Thorsen opinó de sus excompañeros en la serie

A pesar del éxito de su personaje, Thorsen reveló que su salida de la producción fue abrupta y poco cordial. Expresó su descontento por la falta de comunicación adecuada: "Me hubiera gustado que me llamaran a la oficina, me dieran la mano y me dijeran: 'Christian, ya no vas más, gracias por todo'. Así me habría ido tranquilo a mi casa. Ese tipo de maltrato no lo entenderé nunca".

"Yo me comí el cuento de que éramos una familia. No fue así. Entiendo que cada uno cuida su trabajo, pero no ver lo que pasa a tu alrededor no es lo más recomendable", opinó Christian Thorsen sobre sus excompañeros de ‘Al fondo hay sitio’. Resaltó que en la actualidad solo mantiene contacto con Gustavo Bueno y Nataniel Sánchez.

¿Christian Thorsen volverá a ‘Al fondo hay sitio’?

Aunque su papel fue muy popular, el actor aseguró que no volvería a la serie. Señaló que su decisión se basa en cuestionamientos sobre las condiciones laborales y su desacuerdo con el estilo de humor que predomina en la producción, el cual considera poco adecuado para la televisión peruana.

