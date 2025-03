El ‘Loco’ Vargas se pronunció por primera vez sobre su romance con Tilsa Lozano

Juan Manuel Vargas admitió que en el pasado “se portó mal”. Foto: Facebook

El exfutbolista Juan Manuel Vargas también contó que sus hijas ya saben sobre el escándalo que lo vincula con Tilsa Lozano.

Juan Manuel Vargas rompió el silencio y habló por primera vez sobre su infidelidad con Tilsa Lozano durante una entrevista con la periodista Verónica Linares. En la conversación, el exfutbolista compartió detalles hasta ahora desconocidos sobre su vínculo con la exmodelo y cómo este episodio ha sido manejado dentro de su familia.

Desde que Tilsa Lozano hizo sus revelaciones en ‘El valor de la verdad’ en 2013, Vargas ha sido constantemente interrogado por la prensa sobre su versión de los hechos. No obstante, hasta ahora había evitado referirse al tema. Finalmente, decidió expresarse, aunque sin mencionar directamente el nombre de la exmodelo.

¿Qué dijo el ‘Loco’ Vargas sobre su romance con Tilsa Lozano?

Juan Manuel Vargas fue interrogado sobre su opinión respecto a la infidelidad, un tema que lo ha perseguido debido a su pasado vínculo con Tilsa Lozano. Aunque en un principio mostró cierta incomodidad, decidió abordar el asunto con humor, calificando a los infieles como "hombres confundidos". No obstante, al ahondar en el tema, el exfutbolista reconoció que la infidelidad representa una falta de respeto dentro de una relación.

“No es que piense en nada. Creo que es una forma de faltarle el respeto a una relación. Hiperactivos son”, comentó, dejando entrever que su experiencia fue particular. “Las cosas ocurrieron y fluyeron así, aunque no de la manera correcta. Simplemente pasó porque era el momento, pero faltó respeto”, admitió, reconociendo que la infidelidad fue un error en su vida.



(Fuente: 'La Linares')

El exfutbolista también confesó que sí se arrepiente de lo que hizo en el pasado. "Me arrepiento porque es parte de la culpa de uno mismo haber hecho daño a otras personas. Eso es lo que no me gusta porque ver a esas personas sufrir y llorar, no me gusta. Por esas cosas sí me arrepiento y por las decisiones que tomé. No me gusta decirlo, pero sí hay un arrepentimiento por el daño causado", resaltó.



‘Loco’ Vargas reconoció que sus hijas ya saben sobre escándalo con Tilsa Lozano

Juan Manuel Vargas admitió que en el pasado “se portó mal” y que, aunque no ha conversado en profundidad con sus hijas sobre este tema, ellas ya tienen conocimiento de lo ocurrido debido a la información que circula en Internet.

“Nunca he tocado el tema de manera íntima. Su mamá habla con ellas y ellas también leen… A veces el pasado te condena. Por ejemplo, en una entrevista reciente me preguntaron por esto y mi hija me dijo: ‘Papá, ¿por qué hablan esto de ti?’. Y yo solo atiné a decirle: ‘Hijita, deja de ver eso en redes’”, confesó durante su conversación en ‘La Linares’.

Pese a que hasta el momento no ha abordado la situación directamente con ellas, Juan Manuel Vargas reconoce que llegará el momento de hacerlo. “En algún momento se lo tengo que decir. Pero que salga de mi boca sobre cómo pasaron las cosas, todavía no ha pasado. Aunque ellas ya saben, leen y no son tontas. No quiero decirles que siempre he sido un santo, no puedo tapar el sol con un dedo”, señaló Juan Manuel Vargas, dejando en claro que asumirá la responsabilidad de su pasado.