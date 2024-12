¿Luciana Fuster y Juan Morelli formalizaron su relación? Sorprenden con un nuevo video

Luciana Fuster y Juan Morelli juntos durante un nuevo evento. (Foto: Redes sociales)

Las redes sociales estallaron al ver a Luciana Fuster y Juan Morelli juntos nuevamente. Así fue su romántica salida.

Luciana Fuster, una de las figuras más destacadas de la televisión y las redes sociales en Perú, ha vuelto a ser el centro de atención tras compartir un video que ha dado mucho de qué hablar. La modelo publicó en su cuenta de Instagram un clip donde aparece junto a Juan Morelli, generando rumores sobre la posibilidad de que hayan oficializado su relación.

El video, grabado durante un concierto, rápidamente se volvió viral y ha generado una ola de especulaciones entre sus seguidores. El contenido publicado por Luciana muestra a ambos disfrutando de una noche llena de música y alegría, lo que ha llevado a muchos a preguntarse si este sería la confirmación que todos están esperando.

El video de Luciana Fuster y Juan Morelli juntos en concierto

Aunque ninguno de los dos ha anunciado públicamente un romance, las imágenes han dado pie a que fanáticos y medios comiencen a atar cabos. Los gestos de complicidad entre ellos han sido interpretados por algunos como una señal clara de que algo especial está ocurriendo. Además, no es la primera vez que Luciana Fuster y Juan Morelli se muestran unidos, como cuando asistieron a los Latin Grammy.

(Fuente: Ric La Torre)

¿Quién es la pareja de Luciana Fuster?

Luciana Fuster está siendo relacionada con Juan Morelli, destacado productor colombiano. La última relación pública de la modelo peruana fue con Patricio Parodi. El pasado mes de enero de 2024 ambos habían celebrado dos años de relación y formaron una de las parejas más reconocidas en el mundo de la farándula peruana; sin embargo, en julio, pusieron fin a su romance.

¿Qué carrera estudió Luciana Fuster?

Luciana Fuster no solo es una reina de belleza y exchica reality, La modelo en pasadas declaraciones comentó que la profesión que eligió fue Comunicación y Marketing en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). No obstante, no se tiene conocimiento si completó esta carrera.

¡Escucha Radio Planeta, tu música en inglés y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!