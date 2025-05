Magaly Medina y sus duras palabras contra Alejandra tras ruptura de Mario Irivarren y Onelia Molina

Magaly Medina criticó con dureza a Alejandra Baigorria. Foto: captura ATV

La conductora de televisión Magaly Medina expresó su indignación respecto a lo declarado por Alejandra Baigorria sobre conflicto entre Mario Irivarren y Onelia Molina.

Este lunes, a través de un comunicado, Onelia Molina hizo oficial el fin de su relación con el integrante de ‘Esto es guerra’, Mario Irivarren. La ruptura se dio luego del video viral de la conversación del chico reality con Alejandra Baigorria en donde habla de su expareja Vania Bludau.

Ante ello, la conductora de espectáculos Magaly Medina consideró que Alejandra Baigorria se entrometió en la relación de su amigo Mario Irivarren e incluso tuvo fuertes palabras para la ‘Gringa de Gamarra’ por hacerse la desentendida en el problema generado en la relación del integrante de ‘Esto es guerra’ con Onelia Molina.

Magaly Medina le canta sus verdades a Alejandra Baigorria

Magaly Medina criticó con dureza a Alejandra Baigorria por meterse en el problema entre Mario y Onelia. La llamó “alcahueta” y dijo que, al intervenir en la relación de su amigo, no respetó su decisión, sobre todo sabiendo que no se lleva bien con Onelia.

Además, Magaly le reclamó a Alejandra por querer desentenderse después de mostrarse preocupada por su amiga Vania. La conductora dijo que su actitud fue cobarde y la acusó de “tirar la piedra y esconder la mano”, luego de que Ale intentara justificar su intervención diciendo que solo quería evitar un mal rato.



¿Qué dijo Alejandra Baigorria sobre su conversación con Mario Irivarren?

Alejandra contó que durante su boda tuvo una conversación con Mario para explicarle que la presencia de su ex y de Onelia Molina había generado un ambiente incómodo entre los invitados. “Estábamos incómodos”, le dijo, aclarando que se refería al ambiente general y no a una persona específica. También recalcó que su intención no era excluir a nadie, sino cuidar el buen ánimo de la celebración.

Baigorria explicó que todo se ha exagerado y que su único deseo era que todos disfruten del momento. “Han hecho toda una bola de algo que es tan simple como que yo estaba en mi boda y no quería que nadie se sienta mal, ni Onelia, ni Vania, ni Mario, ni nadie se sintiera incómodo, porque para mí eso era lo más importante, que todo el mundo la pase bien”, expresó.