Onelia Molina confirmó el fin de su relación con Mario Irivarren: ¿qué dijo?

Onelia Molina y Mario Irivarren iniciaron su relación en julio de 2023. Foto: captura América TV

A través de un comunicado, Onelia Molina dio a conocer el fin de su relación amorosa con Mario Irivarren.

La relación entre Onelia Molina y Mario Irivarren se vio seriamente dañada luego de que se haga viral un video de la conversación entre el integrante de ‘Esto es guerra’ y su amiga Alejandra Baigorria. En el clip, Irivarren reveló que iba a llamar a su expareja Vania Bludau.

Aunque Mario Irivarren le pidió disculpas públicas a Onelia Molina e incluso fue captado ingresando a su vivienda, lo cierto es que la odontóloga y chica reality ha decidido ponerle fin a su relación.

Onelia Molina terminó su romance con Mario Irivarren

Onelia Molina sorprendió a sus seguidores al anunciar públicamente la ruptura de su relación con Mario Irivarren. A través de un comunicado difundido en redes sociales, la influencer expresó: “Hago de conocimiento público que he decidido poner fin a mi relación con Mario Irivarren”, señaló, dejando en claro que no se trata de una decisión tomada a la ligera.

La también modelo destacó lo difícil que fue tomar esta decisión, considerando el vínculo afectivo que los unía. “No ha sido una decisión fácil, considerando el tiempo compartido y el cariño construido, pero sí ha sido una decisión necesaria para mi paz y tranquilidad”, manifestó. A pesar de la separación, Onelia Molina remarcó que el respeto y el amor vividos durante los dos años de relación seguirán siendo parte de sus recuerdos.

Finalmente, Onelia Molina pidió comprensión y consideración en este momento personal, agradeciendo de antemano el respeto hacia su privacidad. “Agradezco su comprensión y el respeto hacia mi espacio personal. Gracias”, finalizó.



(Foto: Instagram)

¿Por qué Onelia Molina terminó con Mario Irivarren?

La causa principal del fin de la relación entre Onelia Molina y Mario Irivarren se dio durante la gran fiesta de la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao. En plena celebración, una cámara captó la conversación entre Mario y Alejandra en donde ambos hablaban de Vania Bludau, expareja del integrante de ‘Esto es guerra’.

En el video se escuchó cómo Alejandra le comentó a Mario: “Vania está atrás tuyo y no sé qué hacer”, a lo que él responde con naturalidad: “Yo también estoy con Onelia. Ella me tiene chequeado”. Ante esto, Baigorria replica: “Wow, no sé qué hacer”. Sin embargo, lo que sorprendió a todos fue la respuesta final de Irivarren: “Dile que mañana la llamo. Quedamos”.