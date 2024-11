Marco Zunino confesó que le diagnosticaron cáncer de vejiga

Marco Zunino afronta un complicado tema de salud. (Foto: redes sociales)

Marco Zunino, popular actor peruano y destacado por su papel de 'Cosito' en 'AFHS', en recientes declaraciones dio detalles de su estado de salud.

Marco Zunino, ha conmocionado al mundo del espectáculo peruano al revelar públicamente que fue diagnosticado con cáncer. La noticia, dada a conocer en una reciente entrevista en el programa de 'Día D', ha generado gran preocupación entre sus seguidores y colegas.

Zunino, quien se encontraba en pleno proceso de ensayos para el regreso de 'Nubeluz', relató el momento en el que recibió el diagnóstico médico. La noticia del ex integrante de 'Al fondo hay sitio' ha servido como un llamado de atención sobre la importancia de realizarse chequeos médicos regularmente.

¿Qué tipo de cáncer tiene Marco Zunino?

"Este año pasaron varias cosas y entre ellas un diagnóstico positivo de cáncer a la vejiga. Recogí la biopsia, y el doctor me dijo, ‘es positivo, es cáncer’. Se sienten escalofríos, dije ‘ok, qué es lo que tengo que hacer’… No voy a mentir, lloré, se me salieron las lágrimas", reveló Marco Zunino.

¿Cuál es el tratamiento que sigue Marco Zunino contra el cáncer de vejiga?

El famoso 'Cosito' de 'AFHS' precisó que tras ver el caso de Christian Thorsen se animó por hacer un diagnóstico a tiempo. "El cáncer está en estado I, lo sacaron. Ahora estoy en tratamiento de inmunoterapia, que es tan efectivo como la quimioterapia. Y creo también en los tratamientos alternativos, pienso que deberías hacer ambos”, contó.

Asimismo, Marco Zunino compartió una gran reflexión ante este tipo de situaciones: "Hay días que te vas a desplomar definitivamente, tampoco soy Superman. Me dieron el diagnóstico y sí, lloré. Hubo un día que me di cuenta de que no me había dado el permiso a llorar y el permiso a decir: ‘oye, te ha dado cáncer, es cáncer. Desahógate, no te hagas siempre fuerte. Está bien que seas fuerte, pero también tienes todo el derecho de desmoronarte un rato, y de ahí seguir, porque la vida sigue", enfatizó el carismático artista.

