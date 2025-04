Mario Irivarren sorprendió con mensaje a Onelia Molina tras polémico video sobre Vania Bludau

Mario Irrivarren

El integrante de 'Esto es guerra' rompió su silencio y se pronunció sobre la controversia que estalló en redes sociales.

La reciente polémica protagonizada por Mario Irivarren y Alejandra Baigorria durante la boda de la modelo no tardó en generar revuelo en plataformas como TikTok. Tras varias horas de especulaciones, el chico reality finalmente dio su versión de los hechos y ofreció disculpas públicas a su pareja, Onelia Molina.

¿Qué dijo Mario Irivarren tras el escándalo?

Durante su participación en el podcast 'Todo Good', Mario Irivarren reconoció su error y se mostró visiblemente afectado por la situación. Con tono serio, el participante de 'Esto es guerra' ofreció disculpas directas a Onelia Molina.

"Estoy aquí, como hombre, como corresponde (...) lo primero que corresponde es pedirle las disculpas del caso a Onelia (Molina), creo que es la persona más afectada en esta situación sin tener culpa alguna. Eso es lo que más me duele y afecta. (...) La cag...", expresó.

Mario Irivarren admitió que la conversación filtrada, en la que habla sobre tratar de contactar a su expareja Vania Bludau, fue real, ya que consideró que siempre es bueno cerrar ciclos anteriores. Además, lamentó profundamente que su actual relación se haya visto expuesta en medio de este incidente viral.

La polémica conversación entre Mario Irivarren y Alejandra Baigorria

El video que causó todo el alboroto muestra a Mario Irivarren y Alejandra Baigorria compartiendo un momento de baile en el matrimonio de ella con Said Palao. A pesar de que el audio no es totalmente nítido, se puede escuchar que Alejandra le comenta a Mario: "Vania está atrás tuyo y no sé qué hacer".

Ante esta situación, Mario inicialmente menciona que está acompañado de Onelia Molina, aunque después se le escucha agregar: "Dile que mañana la llamo. Quedamos". Estas palabras fueron suficientes para que el clip se viralizara rápidamente, generando una ola de comentarios y cuestionamientos sobre su comportamiento.

