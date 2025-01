¿Melissa Klug y Jesús Barco anunciaron fecha para su boda? ¡Conoce cuándo se darán el sí!

La relación entre la influencer y el futbolista se hizo pública en agosto de 2020. (Foto: redes sociales)

La relación entre Melissa Klug y Jesús Barco atraviesa por un gran momento y tocaron el tema de contraer matrimonio.

Melissa Klug ha anunciado que en 2025 se casará con Jesús Barco, su pareja y padre de su hija menor, Cayetana, quien contó en una entrevista con Cuto Guadalupe que la unión se celebrará en una ceremonia civil íntima.

Por su parte, la conocida ‘Blanca de Chucuito’ aclaró en una entrevista para ‘Trome’ que, aunque la boda se realizará este año, no será en febrero, mes en el que también celebra su cumpleaños.

"Sí, nos casamos este año, pero la fecha no es la que están especulando. Estamos planificando", comentó Melissa Klug muy emocionado, mostrando su alegría por este gran paso en su vida.

Melissa Klug ya busca su vestido de novia

La empresaria también compartió que ya está inmersa en los preparativos de su boda, la cual reunirá a sus familias para celebrar un momento inolvidable. "No será ahora en febrero, es más adelante. Estoy en los preparativos porque será una boda que reunirá a nuestras familias para celebrar un momento especial de nuestras vidas", explicó.

(Foto: redes sociales)

Según fuentes cercanas a Melissa Klug, ella ya está eligiendo su vestido de novia y el lugar donde le dará el "sí, acepto" a Jesús Barco. Además, se ha adelantado que la música será un elemento clave en la celebración, con la reconocida cantante cubana Tania Pantoja animando la fiesta con mucha salsa.

¿Melissa Klug piensa tener más hijos?

Melissa Klug ha sido clara al afirmar que no planea ampliar su familia. "No, ya no más. Me quedo con mis seis hijos, mis nietas. En este momento estoy viviendo uno de los momentos más bonitos de mi vida", afirmó.

Como se recuerda, la relación entre la influencer y el futbolista se hizo pública en agosto de 2020. A pesar de la diferencia de edad (13 años), ambos han demostrado la solidez de su vínculo en los últimos meses.

