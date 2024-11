Milett Figueroa y la ilusión que tiene con Marcelo Tinelli

Milett Figueroa y su ansiado deseo con Marcelo Tinelli: ¿qué quiere la modelo? (Foto: redes sociales)

Milett Figueroa está más enamorada que nunca y reveló detalles sobre su romance con Marcelo Tinelli.

La relación entre la modelo peruana Milett Figueroa y el conductor argentino Marcelo Tinelli continúa siendo uno de los temas más comentados del espectáculo. En recientes declaraciones, la jurado de 'Bailando' ha revelado un anhelo muy especial que ha despertado la curiosidad de sus seguidores.

Figueroa ha confesado públicamente que siente un profundo deseo de tener hijos junto a su pareja. En varias entrevistas, la modelo ha expresado su admiración por la paternidad de Tinelli y cómo esto ha influenciado en su deseo de formar una familia.

Milett Figueroa quiere tener hijos con Marcelo Tinelli

"Nunca me he imaginado ni casada ni teniendo tantos hijos la verdad, pero si me pasa con Marcelo como lo veo tan familiar y tan bien con sus hijos y como tan buen papá que me dan ganas de tener hijos con él", expresó Milett Figueroa en el podcast de Marcelo Polino. Como se recuerda, la exintegrante de 'Esto es guerra' no tiene hijos.

¿Quién es la actual pareja de Milett Figueroa?

Milett Figueroa se encuentra en una relación con Marcelo Tinelli. Ella y el popular presentador argentino confirmaron su relación a fines del año pasado (2023). Desde entonces ambos han compartido en redes sociales varios momentos juntos, como sus famosos viajes y eventos sociales.

¿Cuál es la diferencia de edad entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli?

Por un lado, Milett Figueroa nació un 10 de junio de 1992. En la actualidad, la ex participante en 'Esto es guerra' tiene 32 años de edad. Por otro lado, Marcelo Tinelli llegó al mundo el 1 de abril de 1960. El presentador cuenta con 64 años. La diferencia entre ambos es de 32 años.

