Pamela Franco y su contundente respuesta a Janet Barboza: “Ella es mi amiga imaginaria”

Pamela Franco arremetió contra Janet Barboza. Foto: captura Radiomar

En una entrevista, Pamela Franco decidió responder a las afirmaciones realizadas por Janet Barboza sobre ella.

La propia Pamela Franco ha resaltado que se encuentra en el mejor momento de su carrera musical y de su vida personal. No obstante, la cantante no ha estado exenta de recibir comentarios y de ser protagonista de algunos rumores que han sido revelados por la conductora de televisión Janet Barboza.

En una entrevista para Radiomar, Pamela Franco decidió responder a las afirmaciones de la integrante de ‘América Hoy’, quien aseguró que la cantante estuvo en el partido de Cienciano frente a Universitario de Deportes en el estadio Monumental y que fue rechazada por las esposas de los futbolistas cuando quiso interactuar con ellas.

Pamela Franco respondió fuerte a las afirmaciones de Janet Barboza

“No sé, ha sacado mi foto dice, la señora Janet sabe más que yo”, afirmó Pamela Franco, entre risas. “Yo creo que ella es mi amiga imaginaria y anda conmigo en todos lados, eso es lo que yo estoy sacando en conclusión. No entiendo que me saca cada cosa y también me han contado que dice otras cosas”, resaltó la intérprete de ‘Dile la verdad’.



(Fuente: Radiomar)

Asimismo, la cantante señaló que no tiene nada contra ninguna de las personas que conducen el programa ‘América Hoy’ y que incluso le ha respondido a sus reporteros. En este sentido, Pamela Franco expresó que por ello se atrevió a decir que tienen un “mal sapo” porque dicen cosas que no son. “Ellos no asumen. Ella confirma y lo suelta sin nada. Eso me parece mal", agregó.

¿Pamela Franco demandará a Janeth Barboza?

Pamela Franco fue consultada sobre si en algún momento ha pensado iniciar acciones legales en contra de Janet Barboza. “Hasta el momento no lo he pensado porque no le doy tanta importancia. La señora no tiene ninguna importancia para mí y sé que sus comentarios son mentira”, indicó. Sin embargo, no descarta que podría cambiar de opinión si las palabras de Barboza llegan a repercutir en su carrera.

