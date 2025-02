Lucho Barrunto y su fuerte opinión sobre Pamela López, expareja de Cueva: ¿qué dijo?

Lucho Barrunto es uno de los amigos más cercanos de Christian Cueva. Foto: Facebook/América Hoy

El amigo de Christian Cueva, Lucho Barrunto, tuvo duras palaras hacia la expareja del futbolista, Pamela López. Te contamos lo que dijo.

El empresario Lucho Barrunto fue entrevistado por una reportera de América Hoy en su cevichería para conversar sobre la relación entre Christian Cueva y Pamela Franco. Sin embargo, sus declaraciones generaron polémica al hacer referencias indirectas a Pamela López, insinuando que su interés en la situación podría estar motivado por razones económicas.

Respecto al proceso legal de su amigo, Barrunto expresó su escepticismo sobre un posible divorcio en el corto plazo. “Mi compadre es casado, no creo que pase eso ahorita que le dé el divorcio, no creo. No lo dejan ver a sus hijos, ¿le va a dar el divorcio?”, afirmó, dejando claro que, en su opinión, la separación oficial no ocurrirá pronto.

Lucho Barrunto y su fuerte opinión sobre Pamela López

Cuando se le consultó sobre Pamela López, el empresario evitó entrar en detalles, pero insinuó que su situación es bien conocida. “De la señora no opino porque ya todos saben lo que pasa”, comentó, sugiriendo que no era necesario profundizar en el tema.

Al preguntarle si alguna vez tuvo contacto con Pamela López, Barrunto respondió de manera tajante y con un tono polémico: “No, nunca la conocí porque si Christian nunca la conoció, yo menos”, insinuando que la relación entre López y Cueva no era tan sólida como se podría pensar.



(Foto: captura América Hoy)

Finalmente, cuando la reportera mencionó que Pamela López suele compartir citas bíblicas en sus redes sociales, Barrunto respondió con ironía: “Claro, si es cristiana o evangélica, no sé, pero sí sé que le gusta la Santa Rosita”, sugiriendo que la expareja del futbolista tiene un interés especial en el dinero.

Hermano de Christian Cueva estalló contra Pamela López

No es una la primera vez que alguien del entorno de Cueva, sale al frente para arremeter en contra de Pamela López, Marcial Cueva, hermano del futbolista Christian Cueva, recurrió a sus redes sociales para lanzar duras críticas hacia Pamela López, expareja y madre de los tres hijos del popular 'Aladino'. Su reacción se dio tras las declaraciones de Pamela en un programa de televisión.

“Te gusta hacer de tu vida un circo... no te importa en lo más mínimo la salud mental de los bebes. Te sientas en un programa donde sabes que todo es morbo, no te quieres ni un poquito, quedar mal en televisión nacional... pero la avaricia puede más como siempre”, fueron las fuertes palabras del hermano de Cueva en contra de su cuñada.