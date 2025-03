Ricardo Mendoza confirmó que se casa con romántico mensaje dedicado a su novia

El comediante Ricardo Mendoza tiene 34 años. Foto: Instagram

El conductor de ‘Hablando Huevadas’ Ricardo Mendoza le pidió matrimonio a su novia. Te contamos más detalles.

Ricardo Mendoza, reconocido comediante, sorprendió a su audiencia al revelar en su show 'Hablando Huevadas' una fotografía que confirmaba su compromiso con Katya Mosquera. La noticia dejó boquiabiertos a muchos, ya que el humorista siempre había mostrado cierta resistencia a la idea del matrimonio, generando dudas sobre si realmente daría ese paso.

A pesar de las especulaciones, el compañero de Jorge Luna decidió aclarar cualquier incertidumbre con una emotiva publicación. A través de su cuenta de Instagram, Ricardo Mendoza compartió un romántico mensaje dedicado a su prometida, expresando su gratitud por haber llegado a su vida.

Ricardo Mendoza confirmó que se casa con Katya Mosquera

Ricardo Mendoza de ‘Hablando Huevadas’ compartió su felicidad con sus seguidores al dedicarle un emotivo mensaje a su prometida, Katya Mosquera, a través de su cuenta de Instagram. “Estoy muy feliz de compartir contigo este momento, @katya.mosquera. Es jodido que entres en mi mundo, no es un mundo ‘habitual’, pero me has sabido entender y yo a ti”, expresó el comediante, destacando la conexión especial que han construido a pesar de los desafíos.

En su mensaje, Mendoza resaltó lo importante que es su pareja en su vida y cómo ha transformado sus días. “Me da gusto, en serio, cómo has pintado mis días y quiero ese color para siempre conmigo. Sí, eres una mujer de color; del color hermoso que me da tu amor y me llena de agua tibia que calma los pesares, cansancio y preocupaciones que me trae el cotidiano”, escribió, dejando en claro cuánto significa Katya para él.



(Foto: Instagram)

Finalmente, el humorista expresó lo fundamental que es la intimidad y la vida que comparten lejos de las redes sociales. “Mil cursilerías se me ocurren para poder llenar esta publicación!! Pero lo más importante es lo que pasa y decimos en nuestro hogar. Y eso es lo que siempre importará, valoremos el off line delicioso que tenemos”, afirmó, destacando la importancia de su relación más allá de lo público.

¿Quién es Katya Mosquera, la novia de Ricardo Mendoza?

Katya Mosquera, la prometida de Ricardo Mendoza, es una mujer de 34 años que se desempeña como tripulante de cabina en una reconocida aerolínea. Su trayectoria en esta empresa es de varios años, según informó el programa de Magaly Medina, y además, se sabe que es madre de un hijo.

Antes de que la relación se hiciera pública, Ricardo Mendoza ya demostraba gestos de cariño hacia Katya, cuando fue visto recogiéndola en el aeropuerto durante uno de sus días de descanso.