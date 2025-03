Stephanie Orué confesó que una escena en ‘Django’ quebró su matrimonio

Stephanie Orué contó por qué terminó su matrimonio. Foto: captura YouTube/Facebook

Por primera vez, Stephanie Orué se sinceró sobre el fin de su matrimonio con el polaco Adrián Sikorski.

Stephanie Orué siempre ha destacado por su talento y dedicación en la actuación. La actriz ha participado en varias novelas peruanas y obras teatrales en los últimos años. Sin embargo, aunque no lo esperó, su trabajo generó tensiones en su relación con el polaco Adrián Sikorski.

En una reciente entrevista con Giselo, la actriz peruana señaló que su divorcio no se debió a un único motivo, pero uno de los momentos más difíciles ocurrió tras la exhibición de una escena de desnudo en la película Django. Orué explicó que Sikorski lo interpretó como una falta de respeto hacia él, dejando en evidencia las diferencias irreconciliables que existían entre ambos.

Stephanie Orué contó por qué terminó su matrimonio

Stephanie Orué explicó que la incomodidad de Adrián Sikorski se hizo más evidente después de la proyección de una escena de desnudo en ‘Django’. “Por ejemplo, él una vez me dijo que le falté el respeto cuando hice un personaje, pero yo me siento súper orgullosa de todo lo que he hecho porque es mi trabajo”, declaró la actriz en el podcast de Edson Dávila. Su comentario sorprendió al conductor, quien señaló que no se sentiría cómodo con una pareja que cuestionara o intentara limitar su trabajo.



(Foto: Facebook)

Sin embargo, la actriz aclaró que el distanciamiento con su pareja no se debió únicamente a esta escena en particular, sino que con el tiempo se hicieron más notorias sus diferencias. “Yo no creo que algo falló, sino que en el tiempo él y yo empezamos a querer cosas diferentes”, comentó Orué. La actriz destacó que, en lugar de forzar la relación, ambos reconocieron que sus caminos tomaban direcciones distintas.

“Yo no creo que algo falló, sino que en el tiempo él y yo empezamos a querer cosas diferentes. Más bien hubiéramos fallado si nos hubiésemos quedado juntos y hubiéramos presionado la situación”, agregó. Con estas palabras, Orué dejó en claro que, aunque su matrimonio llegó a su fin, fue una decisión basada en la madurez y el respeto mutuo.

¿Cuándo Stephanie Orué terminó con Adrián Sikorski?

A finales del 2020, Stephanie Orué sorprendió al anunciar que estaba “emocionalmente desvinculada” de su entonces esposo, el polaco Adrián Sikorski. Lejos de mostrarse afectada, la actriz aseguró que se sentía en paz con la decisión, dejando en claro que había cerrado esa etapa de su vida.

El alejamiento de la pareja comenzó a inicios del 2020, cuando Sikorski decidió regresar a su país natal para enfocarse en su carrera deportiva. Orué y el polaco se casaron en 2017 y, hasta principios del 2020, solían compartir momentos juntos en redes sociales, mostrando una relación aparentemente estable.