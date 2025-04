Xiomy Kanashiro respondió a Darinka y contó cuándo inició su relación con Farfán

Xiomy Kanashiro aseguró que Farfán le prestó 15.000 soles. Foto: captura YouTube

Tras recibir críticas en redes sociales, Xiomy Kanashiro decidió hablar sobre su relación con Jefferson Farfán.

Xiomy Kanashiro rompió su silencio luego de verse involucrada en la controversia mediática entre Jefferson Farfán y Darinka Ramírez. Agobiada por los comentarios negativos que ha recibido en redes sociales debido a una transferencia de 15 mil soles que le hizo el exfutbolista, la conductora decidió salir a aclarar su situación y defenderse públicamente.

Antes de entrar en detalles sobre el motivo del dinero recibido, Xiomy explicó que su vínculo con Farfán no surgió de forma repentina. Según contó, ambos compartieron una amistad de varios años antes de que surgiera una relación sentimental, e incluso ella estuvo a su lado durante uno de los momentos más difíciles que él atravesó.

Xiomy Kanashiro contó cuándo inició su relación con Farfán

“Quiero aclarar que con él (Farfán) siempre hemos sido amigos. En los últimos meses del año pasado empezamos a hablar un poco más. ¿Por qué? A finales de setiembre Jefferson pasa un momento delicado, no hace falta explicarlo. Quiero decir que acá no voy a defender a nadie, los problemas que ellos tengan los tienen que resolver como adultos, yo no tengo nada que ver. En ese tiempo Jefferson no quería vivir, era un mal momento por el que estaba pasando, y yo por el cariño que le tengo, porque teníamos una amistad de cuatro años, yo lo vi mal, destrozado, con el corazón partido, en todo ese tiempo yo estuve ahí”, relató Xiomy en su podcast.

Es importante recordar que, a finales de septiembre de 2024, Cristian Martínez Guadalupe, primo de Farfán, fue denunciado por violencia sexual dentro del domicilio del exjugador. Este hecho afectó profundamente a Jefferson, quien además de quedar en el ojo público, también colaboró con las investigaciones. Xiomy comentó que la situación lo impactó tanto emocionalmente, que llegó a expresar que no quería seguir viviendo.

“Yo creo que ese fue uno de los motivos por el cual nos juntamos, porque no fue nada planeado, yo siempre decía que éramos amigos y todo bien. Ahora, el 6 de enero conversa conmigo y me dice que ya no tenía un gusto hacia mí como amigos, sino como algo más, por eso que desde el 6 de enero nosotros hablamos y el 14 de febrero se me declara”, reveló Xiomy Kanashiro sobre el inicio de su relación con Farfán.



Xiomy Kanashiro aseguró que Farfán le prestó 15.000 soles

Ante la gran cantidad de críticas que recibió en redes sociales, Xiomy Kanashiro utilizó su podcast “¿Ahora qué?” para dar su versión de los hechos. Explicó que Jefferson Farfán le prestó el dinero porque ella estaba hospitalizada en ese momento y necesitaba hacer un depósito urgente, razón por la cual recurrió a él.

Durante el episodio, Xiomy mostró capturas de pantalla de la conversación que tuvo con el exfutbolista. En una de ellas, fechada el 11 de enero, le envía un video desde el hospital y le pregunta si tiene 15 mil soles disponibles en su cuenta para prestarle. Aclara que ella tenía ese monto en efectivo, pero no podía acceder a él por estar internada.

Según explicó, el préstamo fue necesario para completar un depósito relacionado con un proyecto personal que estaba gestionando. Añadió que debía realizar el pago ese mismo día para evitar intereses adicionales, y por eso Jefferson aceptó ayudarla. Finalmente, Xiomy aseguró que le devolvió el dinero en su totalidad.